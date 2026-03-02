Perdita di gasolio alla periferia Ovest di Sanremo, traffico rallentato tra corso Inglesi e corso Matuzia (Foto)

Momenti di disagio questa mattina a Sanremo, dove un automobilista di Ventimiglia è rimasto in panne dopo aver perso gran parte del carburante lungo la strada. L’uomo era appena uscito dal casello autostradale e stava percorrendo via Solaro in direzione centro quando, giunto all’incrocio con corso Inglesi, ha improvvisamente perso gasolio da un manicotto del motore. Il carburante si è riversato sull’asfalto per diversi metri, arrivando fino a pochi passi dalla rotonda di corso Matuzia, nei pressi dei Giardini della Foce.

Resosi conto del guasto, il conducente è stato costretto a fermarsi e a chiamare un carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha assistito l’automobilista nelle operazioni di soccorso e ha provveduto a gestire la viabilità, evitando ulteriori rischi per gli altri utenti della strada. Considerata la presenza di gasolio sull’asfalto, particolarmente pericolosa per motocicli e biciclette, gli agenti hanno richiesto l’intervento di una ditta specializzata per la bonifica della carreggiata e la messa in sicurezza dell’area.

La circolazione ha subito rallentamenti per il tempo necessario alla pulizia, ma non si sono registrati incidenti né feriti.