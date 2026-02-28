Referendum, incontro pubblico a Sanremo: la Camera Penale spiega le ragioni del Sì ai cittadini

Un incontro pubblico per conoscere e decidere. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comitato della Camera Penale Imperia-Sanremo per il Sì, che incontrerà i cittadini venerdì 6 marzo alle 21 a Sanremo. L’appuntamento si terrà presso la Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi, e sarà dedicato ad approfondire le ragioni del voto favorevole in vista del referendum. Al centro della serata, il valore dell’informazione come strumento essenziale per una scelta consapevole.

«Perché votare Sì? Conoscere per decidere» è il messaggio che accompagna l’iniziativa, pensata come un momento di confronto diretto e aperto alla cittadinanza. Nel corso dell’incontro interverrà l’avvocato Marco Bosio, presidente della Camera Penale Imperia-Sanremo, che illustrerà i contenuti e le motivazioni alla base della posizione del Comitato, rispondendo anche alle domande del pubblico. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano approfondire i temi referendari attraverso un dibattito informato e partecipato.