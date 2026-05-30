Rocchetta Nervina: cade durante un'escursione di canyoning nel rio Barbaira, ferito un trentenne francese

Un incidente durante un'escursione di canyoning ha richiesto, nel primo pomeriggio di oggi, l'intervento di numerose squadre di soccorso nel rio Barbaira, nell'entroterra imperiese, con anche la mobilitazione dell'elisoccorso. A rimanere ferito è stato un cittadino francese di circa trent'anni.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri durante la discesa del torrente. L'incidente sarebbe avvenuto all'altezza del ponte del Cin.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero e assistenza del ferito. È stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso per agevolare le operazioni in una zona particolarmente impervia.

Le condizioni dell'uomo e la dinamica esatta dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.