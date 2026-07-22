Imperia, individuato dalla Polizia Locale il presunto autore dei furti sulle spiagge: denunciato e segnalato per la posizione irregolare

La Polizia Local ha identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà il presunto autore di una serie di furti registrati sulle spiagge di Imperia dall'inizio dell'estate. Il soggetto era già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi.

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio mirato in abiti civili, gli agenti hanno fermato l'uomo raccogliendo elementi ritenuti idonei a supporto delle accuse. Dai successivi controlli è emersa inoltre la sua presenza irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui sono state immediatamente avviate le procedure amministrative previste dalla legge.

L'operazione è il frutto di un'accurata attività d'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Giudiziaria insieme al personale di vigilanza del litorale, nell'ambito del piano straordinario di controlli estivi volti a garantire sicurezza e decoro nelle aree balneari più frequentate.

“Un ringraziamento speciale al Comando per l' operazione conclusa. La sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano le nostre spiagge è e resta la priorità della nostra Amministrazione”, dichiara il Sindaco Claudio Scajola.