Ponente ligure in lutto per la morte dell'insegnante Claudio Morano

Ponente ligure in lutto per l'improvvisa morte di Claudio Morano, insegnante e padre del consigliere comunale a Camporosso Cindy Morano.

Nella notte ha infatti lasciato, all'età di 78 anni, la moglie Giuseppina Buccafurri, i figli Cindy e Alessandro, la sorella Anna, il cognato Piero, la cognata Eliana, il genero David, i nipoti Nina, Diego, Thea, Luca, Arianna, Azzurra e Marco, tutta la famiglia, i parenti e gli amici. Chi ha avuto il piacere di conoscerlo lo ricorda come un uomo onesto e appassionato di cultura. Era conosciuto e stimato in zona per il suo lavoro: fu un insegnante alle Enaip dove ricoprì anche il ruolo di preside. Ha, infatti, dedicato la sua vita alla scuola e alla formazione dei giovani, inoltre, ha scritto un libro che sua figlia ha deciso di pubblicare affinché il sogno di Claudio possa realizzarsi. Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 29 luglio.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia sabato prossimo alle 16:30 mentre alle 17 verrà organizzata una cerimonia di commemorazione al cimitero della città di confine. La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al lutto e chiede cortesemente di non inviare fiori. Chi lo desidera potrà ricordare l'amato Claudio con un'offerta a favore dell'Istituto Giannina Gaslini.