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Cronaca | 21 luglio 2026, 11:17

Meteo, temporali improvvisi in arrivo sull'Imperiese: possibili grandinate e raffiche di vento tra pomeriggio e sera

Arpal segnala instabilità su tutta la Liguria: fenomeni localmente intensi, poi correnti più fresche e calo dell'umidità

Meteo, temporali improvvisi in arrivo sull'Imperiese: possibili grandinate e raffiche di vento tra pomeriggio e sera

Tra il pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci e temporali a sviluppo locale anche sulla provincia di Imperia, con una distribuzione ancora difficile da prevedere con precisione. La fase di instabilità interesserà diverse aree della Liguria e potrà determinare fenomeni improvvisi, soprattutto nelle zone dove si verificheranno le condizioni più favorevoli alla formazione delle celle temporalesche. L'innesco dei fenomeni sarà favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota è previsto l'arrivo di correnti più fresche. Una situazione che potrà generare temporali localmente intensi, anche se con carattere isolato, accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento e possibili grandinate.

Per la zona A, che comprende il Ponente ligure e quindi l'Imperiese, Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti, ma non esclude episodi associati a piogge intense, colpi di vento e grandine con diametro superiore ai 2 centimetri. I fenomeni potranno svilupparsi rapidamente e interessare anche le aree costiere, oltre ai rilievi dell'entroterra. Le temperature massime resteranno pressoché stazionarie, ma il parziale calo dell'umidità previsto nel corso della giornata porterà un primo miglioramento delle condizioni di disagio fisiologico legato al caldo. In particolare, per la provincia di Imperia il disagio resterà comunque moderato nelle ore più calde, soprattutto nei centri urbani e nelle zone meno ventilate.

Il passaggio dell'instabilità favorirà infatti l'arrivo successivo di correnti più fresche e secche, con una progressiva diminuzione dell'afa e un ritorno delle temperature verso valori più vicini alle medie del periodo. Una tregua dal caldo intenso che sarà accompagnata da condizioni atmosferiche più stabili. Per domani sono previsti ancora venti settentrionali in rinforzo sul Centro-Ponente ligure, quindi anche sull'Imperiese, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le raffiche potranno raggiungere intensità forti, con valori compresi tra 50 e 60 km/h.

Nel corso della giornata il tempo tornerà stabile, con cielo in prevalenza sereno su tutta la Liguria, da ponente a levante. L'ingresso delle correnti settentrionali più asciutte contribuirà a ridurre ulteriormente l'umidità e a migliorare la qualità dell'aria, anche se nelle ore centrali resteranno condizioni di disagio da caldo nelle aree urbane poco ventilate. Sulla provincia di Imperia, dunque, la giornata odierna sarà caratterizzata dall'incertezza legata ai possibili temporali pomeridiani e serali, mentre da domani il quadro meteorologico tornerà più tranquillo. Resta comunque l'invito alla prudenza in caso di fenomeni improvvisi, soprattutto per chi si trova all'aperto o nelle zone interessate da eventuali celle temporalesche.

Le minime della notte (dalla più bassa alla più alta)

Comune

Minima (°C)

Triora

15,1

Pornassio

15,6

Apricale

16,3

Pigna

16,7

Montegrosso Pian Latte

16,8

Triora

18,1

Pigna

18,7

Rocchetta Nervina

18,7

Ceriana

18,8

Montalto Carpasio

19,2

Pornassio

19,3

Pieve di Teco

19,5

Castel Vittorio

20,4

Airole

20,7

Borgomaro

20,9

Ranzo

21,2

Dolceacqua

21,8

Pontedassio

22,1

Seborga

22,2

Dolcedo

23,0

Ventimiglia

23,0

Ventimiglia

23,2

Ventimiglia

24,2

Diano Castello

24,2

Cipressa

24,5

Imperia

25,4

Sanremo

26,6

Le temperature massime alle 11.30 (dalla più bassa alla più alta)

Comune

Massima (°C)

Montegrosso Pian Latte

21,8

Apricale

22,8

Triora

23,5

Montalto Carpasio

23,9

Pigna

24,3

Pornassio

24,7

Ceriana

26,8

Castel Vittorio

27,9

Seborga

28,0

Triora

28,5

Sanremo

29,3

Ventimiglia

29,3

Pornassio

29,3

Imperia

29,5

Pigna

29,7

Ranzo

29,7

Cipressa

30,1

Ventimiglia

30,1

Pontedassio

30,4

Ventimiglia

30,5

Diano Castello

30,8

Pieve di Teco

30,9

Airole

31,5

Dolcedo

31,6

Borgomaro

31,8

Rocchetta Nervina

31,9

Dolceacqua

32,0

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