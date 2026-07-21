Meteo, temporali improvvisi in arrivo sull'Imperiese: possibili grandinate e raffiche di vento tra pomeriggio e sera

Tra il pomeriggio e la serata di oggi sono attesi rovesci e temporali a sviluppo locale anche sulla provincia di Imperia, con una distribuzione ancora difficile da prevedere con precisione. La fase di instabilità interesserà diverse aree della Liguria e potrà determinare fenomeni improvvisi, soprattutto nelle zone dove si verificheranno le condizioni più favorevoli alla formazione delle celle temporalesche. L'innesco dei fenomeni sarà favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota è previsto l'arrivo di correnti più fresche. Una situazione che potrà generare temporali localmente intensi, anche se con carattere isolato, accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento e possibili grandinate.

Per la zona A, che comprende il Ponente ligure e quindi l'Imperiese, Arpal segnala una bassa probabilità di temporali forti, ma non esclude episodi associati a piogge intense, colpi di vento e grandine con diametro superiore ai 2 centimetri. I fenomeni potranno svilupparsi rapidamente e interessare anche le aree costiere, oltre ai rilievi dell'entroterra. Le temperature massime resteranno pressoché stazionarie, ma il parziale calo dell'umidità previsto nel corso della giornata porterà un primo miglioramento delle condizioni di disagio fisiologico legato al caldo. In particolare, per la provincia di Imperia il disagio resterà comunque moderato nelle ore più calde, soprattutto nei centri urbani e nelle zone meno ventilate.

Il passaggio dell'instabilità favorirà infatti l'arrivo successivo di correnti più fresche e secche, con una progressiva diminuzione dell'afa e un ritorno delle temperature verso valori più vicini alle medie del periodo. Una tregua dal caldo intenso che sarà accompagnata da condizioni atmosferiche più stabili. Per domani sono previsti ancora venti settentrionali in rinforzo sul Centro-Ponente ligure, quindi anche sull'Imperiese, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Le raffiche potranno raggiungere intensità forti, con valori compresi tra 50 e 60 km/h.

Nel corso della giornata il tempo tornerà stabile, con cielo in prevalenza sereno su tutta la Liguria, da ponente a levante. L'ingresso delle correnti settentrionali più asciutte contribuirà a ridurre ulteriormente l'umidità e a migliorare la qualità dell'aria, anche se nelle ore centrali resteranno condizioni di disagio da caldo nelle aree urbane poco ventilate. Sulla provincia di Imperia, dunque, la giornata odierna sarà caratterizzata dall'incertezza legata ai possibili temporali pomeridiani e serali, mentre da domani il quadro meteorologico tornerà più tranquillo. Resta comunque l'invito alla prudenza in caso di fenomeni improvvisi, soprattutto per chi si trova all'aperto o nelle zone interessate da eventuali celle temporalesche.

Le minime della notte (dalla più bassa alla più alta)

Comune Minima (°C) Triora 15,1 Pornassio 15,6 Apricale 16,3 Pigna 16,7 Montegrosso Pian Latte 16,8 Triora 18,1 Pigna 18,7 Rocchetta Nervina 18,7 Ceriana 18,8 Montalto Carpasio 19,2 Pornassio 19,3 Pieve di Teco 19,5 Castel Vittorio 20,4 Airole 20,7 Borgomaro 20,9 Ranzo 21,2 Dolceacqua 21,8 Pontedassio 22,1 Seborga 22,2 Dolcedo 23,0 Ventimiglia 23,0 Ventimiglia 23,2 Ventimiglia 24,2 Diano Castello 24,2 Cipressa 24,5 Imperia 25,4 Sanremo 26,6

Le temperature massime alle 11.30 (dalla più bassa alla più alta)