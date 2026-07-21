Sanremo, nuova segnalazione di una residente sulle condizioni degli autobus RT: "Servono interventi urgenti per igiene e decoro"

A distanza di tre anni dalla prima segnalazione, una residente di Sanremo torna a puntare l'attenzione sulle condizioni del trasporto pubblico locale. Rossella Romano ha infatti inviato una nuova lettera indirizzata al sindaco Alessandro Mager, ai vertici di Riviera Trasporti e alle autorità competenti, chiedendo un intervento per migliorare il livello del servizio e, in particolare, le condizioni igienico-sanitarie di alcune vetture. Nella comunicazione, la cittadina ricorda di aver già sollevato il problema in passato, spiegando come, a suo giudizio, alcune criticità siano rimaste irrisolte.

La segnalazione prende spunto da un episodio avvenuto nel pomeriggio di domenica, quando la donna riferisce di essere salita sull'autobus in partenza da piazza Colombo alle 19 in direzione Ventimiglia. Secondo quanto raccontato nella lettera, una volta a bordo avrebbe notato condizioni di pulizia non adeguate e la presenza di piccoli insetti nell'area dei sedili anteriori, circostanza che, spiega, avrebbe documentato anche con un video allegato alla segnalazione inviata agli enti interessati. Nel testo, Rossella Romano sottolinea di utilizzare abitualmente il trasporto pubblico e di essere titolare di Disability Card a seguito di un pregresso oncologico. "Ritengo che la situazione sia diventata insostenibile e che manchi il rispetto nei confronti dei cittadini", scrive nella lettera, evidenziando come il servizio rappresenti per molti utenti un mezzo indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro o svolgere le normali attività quotidiane.

Tra le richieste avanzate figura innanzitutto una bonifica straordinaria delle vetture o, laddove necessario, la loro sostituzione. La residente propone inoltre un rafforzamento dei controlli a bordo, riferendo anche quanto le sarebbe stato raccontato da un conducente riguardo alla presenza, in alcune circostanze, di persone in stato di alterazione o che assumerebbero sostanze stupefacenti durante il viaggio. Pur riconoscendo la complessità della gestione del servizio, la cittadina ritiene che sia necessario intervenire con misure concrete. Nella parte conclusiva della lettera, la donna si rivolge direttamente al Comune di Sanremo, all'Ufficio di Igiene e alla governance di Riviera Trasporti, auspicando un riscontro rapido e risolutivo. Contestualmente informa di aver trasmesso una segnalazione anche alle trasmissioni televisive "Striscia la Notizia" e "Le Iene", nella speranza che la vicenda possa contribuire ad accelerare gli interventi richiesti.

La segnalazione riporta dunque all'attenzione il tema della qualità del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al decoro, alla pulizia delle vetture e alla sicurezza percepita dagli utenti, aspetti che la residente considera prioritari per garantire un servizio adeguato ai cittadini e ai numerosi turisti che ogni anno utilizzano gli autobus della città.