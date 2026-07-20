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Cronaca | 20 luglio 2026, 18:23

Sanremo piange Camillo Isaia, storico velista ed ex giocatore del Sanremo Baseball: aveva 79 anni

Molto conosciuto nell'ambiente del porto, aveva lavorato per l'Alpitel. L'ultimo saluto si terrà in forma strettamente privata

Sanremo piange Camillo Isaia, storico velista ed ex giocatore del Sanremo Baseball: aveva 79 anni

La città dice addio a Camillo Isaia, scomparso all'età di 79 anni. Figura molto conosciuta a Sanremo, era ricordato sia per la sua passione per il mare sia per il suo passato sportivo, avendo vestito la maglia del Sanremo Baseball tra gli anni Sessanta e Settanta.

Velista appassionato e presenza familiare nell'ambiente del porto, Isaia ha rappresentato per molti un punto di riferimento, coltivando negli anni un forte legame con il mondo della nautica e della vita cittadina.

Prima del pensionamento aveva lavorato per Alpitel, occupandosi dell'installazione della rete telefonica fissa, attività che lo aveva portato a operare anche fuori dalla provincia di Imperia.

Camillo Isaia lascia la moglie Stefania Bottino, il figlio Paolo, il fratello Dario, i nipoti Andrea, Twiggy e Cristina, oltre a parenti e numerosi amici che in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio per la sua scomparsa. La famiglia ha comunicato che l'ultimo saluto si svolgerà in forma strettamente privata.

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