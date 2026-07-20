Sanremo piange Camillo Isaia, storico velista ed ex giocatore del Sanremo Baseball: aveva 79 anni

La città dice addio a Camillo Isaia, scomparso all'età di 79 anni. Figura molto conosciuta a Sanremo, era ricordato sia per la sua passione per il mare sia per il suo passato sportivo, avendo vestito la maglia del Sanremo Baseball tra gli anni Sessanta e Settanta.

Velista appassionato e presenza familiare nell'ambiente del porto, Isaia ha rappresentato per molti un punto di riferimento, coltivando negli anni un forte legame con il mondo della nautica e della vita cittadina.

Prima del pensionamento aveva lavorato per Alpitel, occupandosi dell'installazione della rete telefonica fissa, attività che lo aveva portato a operare anche fuori dalla provincia di Imperia.

Camillo Isaia lascia la moglie Stefania Bottino, il figlio Paolo, il fratello Dario, i nipoti Andrea, Twiggy e Cristina, oltre a parenti e numerosi amici che in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio per la sua scomparsa. La famiglia ha comunicato che l'ultimo saluto si svolgerà in forma strettamente privata.