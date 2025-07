Ponte sull’Argentina, approvato il tracciato alternativo: ora corsa contro il tempo verso la chiusura del 1° settembre

Nuovi sviluppi per la viabilità tra Taggia e Riva Ligure, in vista della chiusura del ponte sull’Argentina prevista per il prossimo 1° settembre. Giovedì scorso si è tenuta una nuova riunione in Comune a Taggia tra le istituzioni coinvolte, durante la quale è stata confermata la soluzione del percorso ad anello, ritenuta la più funzionale per limitare i disagi durante il cantiere.

L’incontro ha consentito di rispettare la scadenza di metà luglio che Comune, Regione e Amaie Energia si erano dati per arrivare pronti alla fase esecutiva. Sono stati definiti alcuni aspetti burocratici fondamentali, e ora l’obiettivo condiviso è correre con la progettazione esecutiva per non sforare il termine di inizio lavori a settembre.

Un elemento che contribuisce a rassicurare i soggetti coinvolti è la presenza del Commissario di governo, figura che dovrebbe garantire tempi più rapidi per l’approvazione e l’avvio delle opere, evitando i rallentamenti tipici delle procedure ordinarie.

La chiusura del ponte sull’Argentina rappresenta uno dei passaggi più delicati per il territorio, ma la volontà comune è quella di arrivare preparati, con una viabilità alternativa definita e opere cantierabili in tempo utile. Ora si guarda ai prossimi giorni come decisivi per la messa a punto dei progetti e l’avvio concreto dell’operazione.