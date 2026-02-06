Forte presenza di italiani a 'Monaco per l'impiego', il consigliere di Ventimiglia Roberto Parodi: "Una grande opportunità" (Foto)

Forte presenza di italiani a "Monaco per l'impiego". Il forum sulle opportunità lavorative nel Principato di Monaco ha avuto un grande successo. Tanti ventimigliesi e cittadini del ponente ligure in cerca di lavoro si sono, infatti, recati nella giornata odierna al Grimaldi Forum per incontrare diverse aziende monegasche.

Il forum, inaugurato alla presenza del primo ministro e capo del Governo, Christophe Mirmand, e del ministro del Lavoro e della Sanità, Christophe Robino, ha riunito 111 aziende di 14 settori di attività. Per l'occasione erano presenti anche Stephane Valeri, presidente della SBM, le più alte cariche monegasche e una delegazione italiana, composta da Roberto Parodi, consigliere comunale di Ventimiglia, Maurizio Morabito, consigliere comunale di Camporosso, Maria Albanese, presidente dell'Associazione FAI, José Moreno, consigliere FAI, e Mauro Parodi, rapporti con il Principato, che ha partecipato all'evento su invito del governo monegasco.

Il Forum dell'Impiego è, infatti, un evento annuale, organizzato dal governo monegasco, che riunisce aziende e lavoratori nel Principato di Monaco. "Forte presenza di italiani alla ricerca di lavoro. Solo nelle prime ore mattutine la presenza era già di 3200 persone con 4750 pre iscritti attraverso internet" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia e rappresentante dei frontalieri Roberto Parodi - "La folta presenza di italiani al forum è il segno che lavorare a Monaco è una grande opportunità e che c'è una grande apertura e apprezzamento per i nostri lavoratori.