Torna 'Monaco per l'impiego', il consigliere di Ventimiglia Roberto Parodi: "Un'occasione per chi cerca lavoro" (Foto)

Torna "Monaco per l'impiego", il forum sulle opportunità lavorative nel Principato. Venerdì 6 febbraio dalle 9 alle 18 i ventimigliesi e i cittadini del ponente ligure che stanno cercando lavoro potranno, perciò, recarsi al Grimaldi Forum del principato di Monaco per incontrare diverse aziende monegasche.
"Cresce ogni anno il numero di lavoratori frontalieri nel principato di Monaco. Oggi oltre 5000 frontalieri sono impiegati nel principato di Monaco" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi - "Venerdì 6 febbraio si terrà il terzo forum per l'impiego, un'occasione per chi cerca lavoro. L’evento riunisce in un’unica giornata le aziende monegasche di tutti i settori: alberghiero-ristorazione, lusso, contabilità, edilizia, industria, bancario, sanità, yachting e logistica".
"Quest’anno c’è una novità: uno spazio interamente dedicato al digitale e alle professioni emergenti" - svela Parodi - "L'evento si terrà al Grimaldi Forum venerdì 6 febbraio dalle 9 alle 18. È possibile, anche, registrarsi prima sul sito https://monacopourlemploi.com/".