Sanremo entra nel vivo: al via le prime prove dei cantanti in vista del Festival (Foto)

Sanremo comincia ad assaporare l’atmosfera del Festival. Nella giornata di oggi sono scattate le prime prove ufficiali dei cantanti sul palco del Teatro Ariston, un passaggio cruciale per mettere a punto arrangiamenti, interpretazioni e intesa con l’orchestra.

La scaletta ha preso il via nel primo pomeriggio con Mara Sattei, impegnata sia nella prova del brano in gara (Le cose che non sai di me) sia nella cover (L’ultimo bacio con Mecna), entrambe sotto la direzione del maestro Enrico Brun. A seguire è stato il turno di Michele Bravi, che ha lavorato prima sul pezzo in gara (Prima o poi) e poi sulla cover (Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia), accompagnato dal direttore d’orchestra Alterisio Paoletti.

Dopo una breve pausa, il palco è passato a Tredici Pietro, anche lui impegnato nel doppio passaggio tra brano in gara (Uomo che cade) e cover (Vita con Galeffi, Fudasca & Band), con la direzione del maestro Giovanni Pallotti.

In serata, l’attenzione si sposta su Patty Pravo, attesa per le prove del suo brano in gara (Opera) e della cover (Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko), entrambe affidate alla direzione di Valter Sivilotti, in uno dei momenti più attesi della giornata.

Il programma prevede quindi una pausa per la cena, prima di lasciare spazio, in nottata, alle prove tecniche dedicate a regia televisiva, luci e grafica, fondamentali per la costruzione dello spettacolo che accompagnerà il Festival.

Intanto, Sanremo continua a riempirsi di artisti: è già arrivato in città Enrico Nigiotti, che secondo il programma dovrebbe salire sul palco domani per le prove con l’orchestra. Il Festival non è ancora iniziato, ma tra orari serrati e prove a pieno ritmo, la macchina dell’Ariston è ormai in moto.

(Foto di Erika Bonazinga)