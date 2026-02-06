Sanremo 2026, Lillo e Andrea Pucci nuovi co-conduttori: Conti li annuncia su Instagram

Si allunga la lista dei protagonisti che affiancheranno Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo 2026. Ad annunciare i due nuovi co-conduttori è stato lo stesso Conti con un video pubblicato su Instagram, diventato in poche ore virale.

Nel filmato, accompagnato da una didascalia che non lascia spazio a dubbi, Conti svela i nomi e le date: Lillo sarà sul palco mercoledì 25, mentre Andrea Pucci toccherà a giovedì 26. “Bene, bene, bene… Lillo mercoledì 25, Andrea Pucci giovedì 26. E non finisce qui: la prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026”, ha scritto il direttore artistico, alimentando l’attesa dei fan.

La scelta di due volti molto popolari della comicità italiana conferma la linea di Sanremo 2026: puntare su leggerezza, ritmo e intrattenimento, affiancando alla musica momenti di spettacolo capaci di parlare a pubblici diversi. Lillo, reduce da anni di successi tra cinema, televisione e teatro, e Pucci, protagonista di tour sold-out e programmi di prima serata, porteranno stili differenti ma complementari.

L’annuncio apre ufficialmente una nuova fase di avvicinamento al Festival. Se i primi tasselli del cast iniziano a essere svelati, Conti promette che le novità non sono finite: già dalla prossima settimana sono attesi altri nomi, a partire dalle co-conduttrici, insieme a ulteriori sorprese che andranno a definire il volto definitivo della kermesse.

Intanto, l’effetto social è già partito: tra commenti, condivisioni e ipotesi sui prossimi annunci, Sanremo 2026 comincia a prendere forma anche fuori dal palco, confermandosi ancora una volta un evento capace di catalizzare l’attenzione ben prima dell’inizio ufficiale.