Costa Toscana ospita la Sanremo Charity Night: musica, spettacolo e solidarietà per il Gaslini

Domenica 22 febbraio, a bordo di Costa Toscana, la nave della musica ormeggiata di fronte alla città dei fiori, si terrà una serata esclusiva organizzata in occasione dell’Opening Party che inaugura la settimana musicale più attesa dell’anno. L’evento sarà dedicato al sostegno dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, tramite la sua fondazione Gaslininsieme ETS, con l’obiettivo di sostenere il progetto del Nuovo Gaslini. L’intero contributo della serata sarà devoluto alla Fondazione, grazie al supporto di Costa Crociere.

L’evento unirà spettacolo, musica e solidarietà in un contesto unico, trasformando una serata speciale in un’occasione concreta per sostenere il futuro dell’ospedale pediatrico.

La serata sarà strutturata in più momenti a bordo della nave: la visione dei fuochi piromusicali dai ponti esterni della nave, i saluti istituzionali, la cena e la possibilità di ballare con il Deejay Time, lo show più iconico e amato della musica dance con i dj Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Ospite speciale della cena sarà il Maestro Iginio Massari.

Ad ogni partecipante sarà donato un esemplare unico di ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, il fiore creato appositamente per l’Istituto Gaslini da Biancheri Creazioni, simbolo di speranza e rinascita, che celebra il rinnovamento che proprio in questi anni il Gaslini sta affrontando con il progetto del Nuovo Gaslini.

Introdurranno la serata Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, Alessandro Mager, sindaco di Sanremo e Alessandro Sidoni, assessore al Turismo di Sanremo. Durante la serata verrà inoltre consegnata la targa di Ambassador Gaslininsieme ad Alberto Biancheri, proprietario della Biancheri Creazioni, azienda specializzata nell’ibridazione di ranuncoli e anemoni, che ha dato vita al fiore Giannina.

Il programma della serata

• Dalle 17.00 alle 18.00 – Check-in e imbarco

• Ore 18.45 – 19.30 – Fuochi piromusicali dai ponti esterni di Costa Toscana

• Ore 19.30 – 20.45 – Welcome cocktail e saluti istituzionali

• Ore 21.00 – Charity Dinner

• Ore 23.15 – Party con Deejay Time

• Entro ore 01:00 – Sbarco

Per partecipare alla serata è necessario effettuare la prenotazione con relativa donazione solo ed esclusivamente al seguente link: https://donaora.gaslininsieme.org/sanremocharitynight/

La donazione minima di partecipazione è di 130 euro a persona. È possibile anche usufruire di un transfer Genova – Sanremo A/R per un costo complessivo di transfer + cena a 150 euro a persona.

Per chi raggiungerà Sanremo con mezzi propri, presso Porto Sole sarà disponibile un parcheggio gratuito. In fase di prenotazione, è obbligatorio specificare il numero di partecipanti alla cena. Per i gruppi che desiderano occupare un intero tavolo è richiesta un’unica prenotazione.



