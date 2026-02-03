Al Liceo la Shoah al femminile diventa memoria viva: studenti protagonisti dell’incontro con Bruna Bertolo

In preparazione alla Giornata della Memoria, il Liceo ha ospitato un incontro di altissimo valore culturale e civile dedicato al volume Le donne nella Shoah di Bruna Bertolo, capace di trasformare la memoria storica in esperienza viva e condivisa. Dopo i saluti istituzionali del Dirigente scolastico Giovanni Oggiana, la professoressa Anna Peroglio Biasa di ANED ha illustrato il significato dell’iniziativa, sottolineando come “la memoria non sia solo ricordo del passato, ma responsabilità del presente”. Lo storico Paolo Veziano di ISRECIM ha quindi richiamato l’attenzione sulle vittime della Shoah nel Ponente ligure, restituendo un contesto storico locale spesso poco conosciuto.

L’autrice Bruna Bertolo ha ripercorso il proprio lavoro di ricerca sulla deportazione femminile, dalla progressiva emarginazione seguita alle leggi razziali del 1938 fino alle testimonianze delle sopravvissute, dando voce a una storia a lungo trascurata. “Raccontare queste donne significa restituire loro dignità e futuro”, ha evidenziato. Il momento più intenso dell’incontro è stato affidato agli studenti lettori, coordinati da Pierfrancesco Musacchio, che hanno dimostrato maturità e profonda partecipazione emotiva. Giorgia Coppola (5A) ha presentato con chiarezza il libro e l’autrice. Viola Marino (5E) ha letto le pagine di Frida Misul sull’arrivo ad Auschwitz, rendendo palpabile “l’orrore della selezione”. Lorenzo Filippo (5B) ha dato voce a Liana Millu e al suo messaggio rivolto alle giovani generazioni. Cristiano Zaglio (5S) ha interpretato con sensibilità il ritorno a casa di Settimia Spizzichino, mentre Stefania Enache (5T) ha evocato l’infanzia spezzata raccontata da Edith Bruck.

Le letture, intense e consapevoli, hanno coinvolto profondamente il pubblico, trasformando le testimonianze in voci vive. Al termine dell’incontro, il volume è stato donato al Liceo, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Comune di Ventimiglia, alla presenza di istituzioni e associazioni del territorio. Un appuntamento che ha mostrato come la memoria, affidata ai giovani, possa diventare impegno civile condiviso, capace di parlare al presente e al futuro.