Sanremo si prepara al Festival: cantieri aperti in città tra pioggia e countdown verso le serate all’Ariston (Foto)

Proseguono a ritmo serrato, nonostante il maltempo e la pioggia battente di questi giorni, i lavori per l’allestimento delle aree dedicate a manifestazioni ed eventi collaterali in vista del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. La città dei fiori è ormai entrata nel vivo dei preparativi per l’evento musicale più atteso dell’anno, che come sempre trasformerà Sanremo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

In piazza Colombo il palco che ospiterà il Suzuki Stage è già stato coperto, consentendo di procedere senza rallentamenti nonostante le condizioni meteo avverse. Accanto, è stato completato anche il “glass” di Rai Pubblicità, struttura trasparente che ospiterà interviste, dirette e momenti di promozione legati alla kermesse. Si tratta di uno degli spazi più frequentati durante i giorni del Festival, punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e curiosi. Sono inoltre iniziati i lavori in piazza Borea d’Olmo, dove è in fase di costruzione una nuova scala alle spalle della banca Intesa Sanpaolo, pensata per migliorare l’accesso e la gestione dei flussi di pubblico durante gli eventi. L’area sarà uno dei nodi centrali della vita cittadina nei giorni della manifestazione, con iniziative, collegamenti televisivi e momenti di intrattenimento. Sono iniziati anche gli interventi di fronte al Palafiori, in corso Garibaldi che a breve sarà chiusa al traffico per l'allestimento dell'ultimo tratto della passerella.

Mancano ormai tre settimane all’inizio del Festival e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Nei prossimi giorni prenderanno il via anche le prove dei cantanti al Teatro Ariston, cuore pulsante della manifestazione, dove artisti, orchestra e tecnici lavoreranno senza sosta per mettere a punto ogni dettaglio dello spettacolo. Come da tradizione, le prove rappresentano una fase cruciale, durante la quale vengono definiti arrangiamenti, luci, inquadrature e tempi televisivi.

Grande attesa anche per il cast degli artisti in gara, che quest’anno promette un mix di nomi affermati e nuove proposte, con generi musicali diversi pronti a conquistare il pubblico dell’Ariston e quello da casa. Accanto alle serate competitive, non mancheranno gli ospiti italiani e internazionali, protagonisti di esibizioni e momenti di spettacolo che arricchiranno il programma.

Il Festival porterà con sé anche un importante indotto economico per la città: alberghi, ristoranti e attività commerciali registrano già il tutto esaurito, mentre Sanremo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori, giornalisti e operatori del settore. Un impegno organizzativo complesso, che coinvolge Comune, forze dell’ordine, Protezione civile e volontari, al lavoro per garantire sicurezza e accoglienza. Nonostante la pioggia e le difficoltà logistiche, la macchina del Festival procede senza sosta. Sanremo si prepara così a vivere, ancora una volta, una settimana sotto i riflettori, confermandosi capitale della musica italiana e palcoscenico privilegiato di uno degli eventi più seguiti del Paese.