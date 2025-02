Tra cantieri e code: il viaggio Torino-Sanremo ad una settimana dall’inizio del Festival (Foto)

A pochi giorni dall'inizio del 75° Festival di Sanremo abbiamo deciso di testare il percorso che numerosi appassionati della kermesse affronteranno per raggiungere la città dei fiori partendo da Torino. Nonostante le aspettative di un viaggio complesso a causa dei frequenti lavori stradali e rallentamenti, possiamo confermare che raggiungere Sanremo non è ancora un'impresa semplice.

Il percorso, dalla durata teorica di circa tre ore e mezza, si è rivelato in parte un viaggio a ostacoli fin dai primi chilometri, nonostante la partenza al mattino presto (6:30) e i pochi veicoli presenti. Lungo l'A6, i primi cantieri iniziano poco dopo Mondovì, con un restringimento di carreggiata che costringe il traffico su una corsia, creando i primi rallentamenti. La situazione si complica ulteriormente al confine tra le province di Savona e Cuneo, dove un altro restringimento rallenta il traffico con code e andature ridotte tra i 40 ei 60 km/h. Problemi simili si registrano anche dopo Millesimo e nella zona di Altare, da tempo punti critici per i lavori in corso.

Le difficoltà continuano sull'Autostrada dei Fiori (A10), una delle arterie principali per raggiungere la Riviera, dove diversi cantieri e rallentamenti rendono il viaggio ancora più difficile. I disagi si fanno evidenti a Feglino, sopra Finale Ligure, e ad Imperia, con lavori che costringono gli automobilisti a ridurre ulteriormente la velocità. A peggiorare la situazione, infine, le consuete code all'ingresso e nel centro di Sanremo, dove il traffico sta già aumentando in vista dell'imminente Festival.

Chiaramente, particolare attenzione va posta agli orari di viaggio, poiché le partenze in momenti di punta potrebbero aggravare i ritardi. La maggior parte dei si concentra nel tratto tra Piemonte e Liguria, mentre la viabilità complessa di Sanremo rappresenta un'ulteriore sfida per i numerosi appassionati che si riverseranno in città.