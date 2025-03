Sanremo: presentazione delle modifiche al progetto del porto vecchio, nessuno commenta. Mager "Importante passo avanti"

Bocche super cucite, questa mattina in Comune a Sanremo per la presentazione della 'Porto di Sanremo Srl' delle modifiche al progetto di restyling dell'approdo matuziano. Nessun commento da parte del Sindaco e dell'Amministrazione, presente al completo con la Giunta. Al termine dell'incontro, trattandosi di una presentazione preliminare e molto tecnica, nessuno ha voluto parlare del progetto, in attesa delle procedure che seguiranno.

"L’Amministrazione comunale di Sanremo segue con grande attenzione il progetto di riqualificazione del porto vecchio: un’opera che ridisegnerà il fronte mare in uno degli angoli più frequentati della città. Il progetto, infatti, darà un forte impulso allo sviluppo di Sanremo, con un impatto positivo sull’indotto turistico e su tutta l’economia cittadina". Interviene in questo modo palazzo Bellevue, poco dopo l'incontro con la 'Porto di Sanremo Srl', che ha presentato le modifiche al progetto del futuro approdo in centro.

Anche la 'Porto di Sanremo', presente con il presidente Walter Lagorio e con i Gianluca Petrera, per conto diretto di Reuben Brothers. Nessuno ha però voluto commentare, affidando semplicemente alle parole di un tecnico che si è occupato delle modifiche al progetto: “Abbiamo presentato l’aggiornamento e la rielaborazione del layout degli spazi interni – evidenziano i tecnici della ‘Porto di Sanremo Srl - finalizzato ad accontentare le esigenze delle associazioni sportive dilettantistiche, quelle diportistiche, la pesca professionale, media e piccole. Stiamo definendo una conformazione dello specchio acqueo, presentato oggi in via preliminare per avviare poi le interlocuzioni istituzionali. Canottieri e Yacht club si troveranno in uno specchio acqueo unificato e la discesa a mare delle imbarcazioni è preservata. Sarà garantita la presenza di un ampio piazzale per essere dedicato a manifestazioni e alle imbarcazioni, in occasione delle gare. Saranno garantiti gli ormeggi per la pesca con aree edilizie per le esigenze dei pescatori”.

Oggi la società proponente ha illustrato all’Amministrazione comunale, presente con il sindaco, gli assessori, il segretario generale e gli uffici competenti, alcune modifiche relative all’organizzazione dello specchio acqueo con il posizionamento e la suddivisione delle diverse tipologie di imbarcazioni. Il contenuto della riunione è stato successivamente condiviso con i capigruppo del consiglio comunale. "Quello di oggi è stato un passo avanti importante su un'opera strategica di grande valore, avviata dalla precedente amministrazione – dichiara il sindaco Alessandro Mager - Abbiamo condiviso questo aggiornamento con tutte le rappresentanze consiliari e certamente ci saranno altri momenti di confronto, in modo da arrivare alla conferenza dei servizi con la più ampia condivisione al progetto".

Poco dopo la presentazione alla Giunta, il Sindaco ha parlato del progetto con i capigruppo in consiglio. Breve esposizione del progetto nella massima trasparenza ma, al termine anche in questo caso nessuno ha voluto commentare.