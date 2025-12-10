Sanità ligure, approvata la riforma con tutte le proposte della Lega per un sistema più efficiente

“Accolte tutte le proposte della Lega e approvata dal consiglio regionale la nuova riforma della sanità, che ha come scopo la presa in carico delle necessità sanitarie e sociali dei liguri, snellendo la burocrazia e rafforzando il presidio territoriale. Un impiego ancora più corretto delle risorse umane ed economiche, che punta a risolvere i problemi strutturali del settore come la carenza di operatori sanitari, le liste d’attesa e la disomogeneità degli strumenti informatici. Siamo quindi soddisfatti per questo fondamentale risultato, ormai non rinviabile, che porta nella direzione di garantire concretamente la migliore risposta possibile alle esigenze sanitarie e sociali dei cittadini. La riforma non può prescindere da un efficientamento strutturale, che serve per dare valide risposte alle necessità comuni e ai bisogni dei nostri territori. Inoltre, questa riforma garantisce una tempestiva e costante presa in carico degli anziani e/o affetti da malattie croniche, mira a bloccare l’emorragia della mobilità passiva e a invertire la tendenza con una possibile crescita economica. Infatti, la strategia maggiormente performante anche sulle patologie di minore complessità impedirà le fughe sanitarie e attirerà, inoltre, pazienti da fuori regione. In più, i convenzionamenti, strettamente correlati al ruolo dei privati, si adatteranno meglio alle sopraggiunte esigenze dei territori. La riforma, poi, riserva una particolare attenzione ai medici di base, che riceveranno ogni genere di supporto, a partire dallo sgravio della burocrazia superflua, e al Terzo settore, visto come un valido alleato che possa fungere da sentinella delle necessità da intercettare sui territori. Infine, grazie al contributo della Lega, è stato rafforzato il sostegno al territorio per garantire servizi più efficaci e di qualità a tutti i pazienti liguri, prevedendo anche la realizzazione di foresterie per gli operatori sanitari e l’equiparazione delle quote capitarie”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.