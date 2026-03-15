Liguria al centro dell’innovazione: grande partecipazione a Genova per l’evento Reg4IA su intelligenza artificiale

Il grande successo dell’evento di presentazione del progetto Reg4IA, organizzato da Regione Liguria e svoltosi mercoledì 11 marzo a Genova, ha confermato ancora una volta la nostra regione quale hub centrale sul tema dell’intelligenza artificiale. Il convegno ha raccolto decine di rappresentati delle istituzioni nazionali, regionali e delle province autonome, ma anche tantissimi cittadini comuni, che hanno affollato la sala del Porto Antico nel corso di questa giornata dedicata all’Intelligenza Artificiale.



“Sono davvero numerosi i progetti che vedono Regione Liguria in prima linea, con il supporto operativo di Liguria Digitale, sul tema dell’intelligenza artificiale – commenta Enrico Castanini, Commissario per l’innovazione digitale nella pubblica amministrazione regionale e Direttore Generale di Liguria Digitale – Su questa materia così delicata e importante, la nostra regione è oggi un punto di riferimento a livello nazionale, come dimostra proprio il ruolo di capofila sui temi delle liste d’attesa in sanità e dei flussi turistici riconosciutoci dal Governo. Lo dicono poi anche i numeri: tutti i bandi PNRR in materia di Intelligenza Artificiale e digitale a cui abbiamo partecipato, li abbiamo vinti. Un doppio risultato che è stato reso possibile grazie al costante supporto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale guidato dal Sottosegretario Alessio Butti, a cui dobbiamo davvero molto. La sua visione, il suo impegno e la sua determinazione hanno davvero fatto la differenza e possiamo dire con orgoglio che proseguiremo anche nei prossimi mesi sulla strada di una collaborazione sempre più proficua, per la Liguria e per tutta l’Italia”.

“Per quel che riguarda il turismo dobbiamo partire da un dato: il 75% dei turisti visita solo il 4% delle destinazioni - commenta Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo e Transizione digitale - e oggi, grazie agli strumenti messi a disposizione dall'Intelligenza Artificiale, possiamo invertire questo trend, consentendo una corretta gestione dei flussi che garantisca al tempo stesso un'offerta turistica per tutti. L’adesione della Liguria al progetto Reg4IA nasce proprio dalla volontà di migliorare l’esperienza dei visitatori e dare maggiore valore ai territori, alle imprese e alle comunità locali. Le nuove tecnologie digitali possono pertanto aiutarci a capire meglio quali attività e servizi si confezionano al meglio per i turisti: esattamente come un sarto quando realizza un vestito su misura. E proprio per questo mi piace parlare di 'turismo sartoriale': un'offerta turistica che si possa indossare perfettamente al visitatore grazie al contributo di agenti digitali diffusi che saranno in grado di soddisfare i desideri di ogni singolo turista. E’ stato avviato un importante percorso che troverà la conclusione alla fine dell'anno con un nuovo incontro nel quale verranno esaminati i risultati tecnici ottenuti dal lavoro di tutti”.