Referendum Giustizia, ad Arma di Taggia l’ultimo incontro pubblico promosso dal Comitato di Sanremo per il No

Si terrà martedì 17 marzo alle ore 21, in via P. Boselli 1 ad Arma di Taggia, l’ultimo incontro organizzato dal Comitato di Sanremo per il No nell’ambito del ciclo di appuntamenti dedicati al referendum sulla Giustizia. L’iniziativa intende offrire al pubblico un’occasione di approfondimento sui contenuti della riforma costituzionale e sulle sue possibili ricadute sul sistema giudiziario.
Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, il confronto mira a illustrare le motivazioni del fronte contrario alla riforma, ritenuta da alcuni soggetti potenzialmente in grado di incidere sull’equilibrio tra poteri dello Stato e sul funzionamento della magistratura.
All’incontro interverranno:
Dott.ssa Paola Marrali, magistrato e componente del Comitato “Giusto dire No”
Avv. Roberto Rum, membro del Comitato “Società Civile per il No al Referendum Costituzionale”
Dott. Beppe Ameglio, portavoce del Comitato No Referendum Giustizia Sanremo ed ex magistrato onorario
A presentare e coordinare la serata sarà il giornalista Claudio Donzella.
L’appuntamento si inserisce nel calendario di incontri informativi promossi sul territorio per approfondire i diversi aspetti del referendum e favorire una partecipazione consapevole al voto.