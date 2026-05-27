Ventimiglia, parcheggio in corso Genova e rotatorie di accesso: l'interpellanza di Martinetto sbarca in consiglio comunale

Sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia l'interpellanza presentata dal consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto sull'apertura del parcheggio in corso Genova e la realizzazione delle relative rotatorie di accesso.

"Il parcheggio di corso Genova parte da lontano, stiamo cercando di implementare con una nuova segnaletica orizzontale e verticale, faremo a breve un attraversamento pedonale dalla parte della scalinata della Briola, vogliamo fare anche un piccolo marciapiede per mettere in sicurezza i pedoni. Stiamo cercando di dare un po' di ordine a questo parcheggio che è un respiro per la nostra città e i nostri commercianti" - risponde il vicesindaco Marco Agosta - "Tra il comune di Ventimiglia e la ditta risultano rapporti contrattuali discendenti per la realizzazione di un parcheggio pubblico a raso nell'area limitrofa a corso Genova e per la realizzazione di un ingresso del parcheggio con rotatoria da via Tacito e a levante dal teatro romano. I cantieri hanno uno stato di attuazione al 95%, ovvero in data 11 aprile è stata resa fruibile la porzione di parcheggio compresa tra via Tacito e via Dante con l'attivazione di 300 posti auto, in data 23 maggio, invece, è stata resa fruibile l'area di parcheggio compresa tra la rotatoria di via Tacito e l'accesso alla rotatoria di levante con l'attivazione di oltre 400 posti auto nonché completata l'asfaltatura lato ovest oltre la scala detta 'della Briola'. L'impresa ha assunto l'obbligo essenziale di completare le lavorazioni secondo un cronoprogramma: entro il 13 giugno dovranno essere ultimate la restante porzione del parcheggio lato est e la rotatoria di levante previa riperimetrazione dell'area da parte della direzione lavori, terminare la realizzazione delle opere esistenti nella tamponatura della facciata mediante mattoni, nella sostituzione della porta del locale tecnico e nella chiusura delle ulteriori aperture con tavolati semplici. Si sono riscontrate numerose criticità durante lo sviluppo del cantiere: da una parte la realizzazione del parcheggio è stato rallentato da numerosi fattori esogeni, come la presenza di extracomunitari nel cantiere con conseguenti interventi di bonifica delle aree, c'è stato il Covid nel 2020, l'attesa per l'approvazione del progetto e l'assunzione di un mutuo della realizzazione della viabilità di ingresso del parcheggio pubblico a raso nell'area ferroviaria limitrofa a corso Genova con rotatoria da via Tacito e a levante del teatro romano. Dal punto di vista economico sono stati assunti tutti gli impegni di spesa previsti a bilancio ed è stata impegnata tutta la disponibilità. Il costo previsto per la realizzazione del progetto è di circa 3 milioni e sei. In merito alle aperture l'amministrazione sta progressivamente informando la collettività delle aperture parziali man mano che si possono acquisire le aree".

"Sono passati sei mesi dalla domanda e, nel frattempo, il parcheggio è andato avanti e ne siamo contenti" - interviene il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "E' un parcheggio che parte da lontano e che è utile visto che lo stanno utilizzando ospiti e ventimigliesi. Mi duole evidenziare, però, che sei mesi per ricevere una risposta a un'interpellanza sono tanti".