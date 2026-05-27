Amaie Energia, quasi certa la nomina di Giancarlo Ghinamo: dall’esperienza al Casinò al ritorno nelle partecipate

Sarà quasi certamente Giancarlo Ghinamo, ex presidente del Cda della Casinò Spa, il nuovo presidente di Amaie Energia, con Sergio Tommasini (QUI) che a breve lascerà la guida della partecipata del comune di Sanremo, come da lui annunciato. Ghinamo è un commercialista sanremese, da anni vicino al mondo delle partecipate pubbliche e della gestione economico-finanziaria del territorio. Prima dell’esperienza al Casinò aveva già ricoperto incarichi in società locali, tra cui Area 24. Alcuni rumors vedrebbero anche altri in corsa per la nomina: tra questi anche il consigliere del Cda del Casinò, Mauro Menozzi, l'avvocato Adriano Battistotti e Matteo Andracco.

Nel 2013 entra nella governance della Casinò Spa durante una fase molto delicata per la casa da gioco, segnata da: crisi economica generale, forte riduzione degli introiti, necessità di riorganizzazione del personale e rilancio dell’offerta turistica e dell’online. Nel corso degli anni assume progressivamente un ruolo centrale nella gestione economica della società. Negli anni successivi Ghinamo diventa amministratore delegato della società. In questo periodo il Casinò: avvia un piano di contenimento dei costi, riduce il numero dei dipendenti, investe nella modernizzazione della struttura, punta sul poker e sul gioco online e torna gradualmente a risultati economici positivi. Nel maggio 2022 il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri rinnova per un anno il consiglio di amministrazione della Casinò Spa, mantenendo Ghinamo come AD mentre la presidenza viene affidata ad Adriano Battistotti con Barbara Biale consigliera.

Il 28 aprile 2023 Ghinamo viene nominato presidente e amministratore delegato della Casinò Spa dall’assemblea dei soci, con il Comune di Sanremo come socio unico. Con lui, nel nuovo Cda: Lucia Artusi ed Eugenio Nocita. Nel frattempo il bilancio 2022 chiude con oltre 4,2 milioni di euro di utile ed un dividendo di 2,8 milioni di euro. Durante la sua presidenza vengono evidenziati: investimenti per circa 5,2 milioni di euro, consolidamento degli incassi ai livelli pre-pandemia, nuove selezioni di personale specializzato, attenzione al contenimento dei costi. Nel 2025 il nuovo sindaco di Sanremo Alessandro Mager procede al rinnovo del Cda della Casinò Spa. Ghinamo esce quindi dalla presidenza dopo circa due anni da presidente e oltre un decennio di presenza ai vertici aziendali tra consigliere e amministratore delegato.

Ora il suo rientro in “campo” con la quasi certa presidenza di Amaie Energia, al posto di Sergio Tommasini. Ancora da chiarire se quest’ultimo rimarrà con la carica di amministratore delegato.