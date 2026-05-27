Sanremo, al Casinò il confronto sul lavoro frontaliero tra Italia, Francia e Monaco con INPS ed ELA

Si terrà domani, al Casinò di Sanremo, il convegno internazionale dedicato al tema del lavoro frontaliero tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con un focus su previdenza, sicurezza sociale e cooperazione istituzionale. L’appuntamento, promosso da INPS, prenderà il via alle 9 con gli accrediti, mentre i lavori si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.30. Al centro dell’incontro le sfide e le opportunità legate alla mobilità dei lavoratori nelle aree di confine, in un territorio strategico come quello ligure e della Riviera franco-monegasca.

Ad aprire il convegno saranno i saluti istituzionali della direttrice generale INPS Valeria Vittimberga, del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, del consigliere provinciale di Imperia Mario Conio, del direttore esecutivo della European Labour Authority Cosmin Boiangiu e delle autorità del Principato di Monaco, tra cui il ministro degli Affari Sociali e della Salute Christophe Robino e il presidente del Consiglio Nazionale Thomas Brezzo. Previsto inoltre un intervento in videocollegamento del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Tra i temi affrontati durante la mattinata ci saranno il rapporto tra contesto socio-economico e sistemi previdenziali, le esperienze di cooperazione transfrontaliera e gli strumenti di contrasto alle frodi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e degli enti previdenziali italiani, francesi e monegaschi. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Conte, direttore centrale Relazioni Internazionali INPS.