Carceri, Berrino (FdI): "Nuova norma mette al centro chi vuole uscire da dipendenze"

Fratelli d’Italia ha espresso voto favorevole alla nuova normativa che introduce modifiche in materia di esecuzione della pena per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti intenzionate a intraprendere un percorso di recupero.

A sottolinearne l’importanza è stato il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, intervenendo in aula durante il dibattito sul provvedimento.

“Fratelli d’Italia vota convintamente a favore di questa nuova normativa che pone al centro chi, fra tossicodipendenti e alcoldipendenti, intenda sottoporsi ad un percorso non per evitare la pena da scontare ma per uscire definitivamente dalle dipendenze e, sempre su base volontaria, evitare la detenzione in carcere”, ha dichiarato Berrino.

Secondo il senatore, la misura rappresenta una risposta concreta a una disciplina risalente al 1990 che, a suo giudizio, “ha mostrato di non funzionare”. Per questo motivo il parlamentare ha definito il provvedimento “storico”.

“Si tratta di un provvedimento che va a modificare la normativa che risale al 1990 e che, in tutta evidenza, ha mostrato di non funzionare, un atto che non esito a definire storico e che sono certo che funzionerà e che darà davvero la possibilità ad una vasta platea di chi ha commesso reati connessi alle dipendenze di uscirne una volta per tutte”, ha concluso Berrino.