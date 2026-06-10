Parcheggio di Piazza Eroi, confronto Comune-Confesercenti sul futuro dell'opera: "Massimo impegno per accelerare e chiudere"

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi intorno al parcheggio di Piazza Eroi e le prese di posizione decise da parte dei commercianti, arriva la risposta del Comune: a Palazzo Bellevue si sono incontrati i rappresentanti di Confesercenti (tra cui il presidente locale Domenico Alessi) e l'amministrazione cittadina, nelle figure del sindaco Alessandro Mager, degli assessori Massimo Donzella e Silvana Ormea e il dirigente Giambattista Miceli.

L'incontro è stato occasione per fare il punto sulla situazione e da parte del Comune di rendere noto agli associati che è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con la banca e il consorzio Impero che dovrebbe permettere di sbloccare le azioni della politica cittadina e dare un nuovo sprint ai lavori.

"​Nel corso dell’incontro - evidenzia Confesercenti - è emerso chiaramente che si sono verificate importanti criticità che hanno inevitabilmente creato disagi ai commercianti, ai cittadini e a tutte le attività della zona. Confesercenti ha rappresentato con fermezza le preoccupazioni degli operatori commerciali, sottolineando la necessità di accelerare i tempi per il completamento dell’opera".

L'incontro si è svolto comunque in un clima di ascolto e collaborazione, come evidenzia la stessa associazione: "​Prendiamo atto dell’impegno concreto dell’amministrazione, che ha illustrato le azioni intraprese per superare le problematiche emerse. In particolare, è stato comunicato che è già prossimo a subentrare un nuovo soggetto appaltatore, con l’obiettivo di fornire maggiori garanzie e consentire una rapida ripresa dei lavori. ​Riteniamo - concludono - che la situazione sia stata e continui a essere complessa, ma riconosciamo che il Comune sta operando a pieno regime per restituire al più presto alla città un’opera importante e strategica per il commercio e la vivibilità del centro. ​Confesercenti continuerà a vigilare attentamente sull’evoluzione della vicenda, mantenendo alta l’attenzione sugli interessi delle imprese e dei cittadini. Allo stesso tempo, ritiene giusto accordare fiducia all’Amministrazione affinché gli impegni assunti si traducano rapidamente in risultati concreti e nella conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile".

Anche da parte dell'amministrazione cittadina viene ribadita la massima intenzione a mettere la parola fine a un cantiere tra i più travagliati della storia cittadina: "Proprio oggi è stato sottoscritto tra la banca e il consorzio un protocollo d'intesa che porterà a definire il nuovo assetto a cui parteciperà anche il Comune - spiegano il sindaco e l'assessore Donzella - Cercheremo di accelerare al massimo delle nostre possibilità. Vogliamo iniziare il prima possibile: nel momento in cui sarà formalizzata la partecipazione da parte del Comune a questo accordo potremo ricominciare a pagare i subappaltatori e i fornitori. Da parte nostra l'impegno è veramente massimo".