Sanremo: oggi l'inaugurazione, già da diversi giorni è utilizzabile il nuovo parco di San Martino, felici i possessori di cani (Foto e Video)

Come anticipato a fine maggio dal nostro giornale, con 38 nuovi alberi, 1070 mq di arbusti e un’area verde dedicata ai cani di 560 mq, il parco di San Martino è stato restituito alla collettività completamente rinnovato e riqualificato, migliorandone la fruibilità, funzionalità ed estetica. Oggi una piccola cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco Alessandro Mager e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella.

Gli interventi, inseriti all’interno del progetto “saNremo VERDE”, avviato nel 2013 dalla precedente amministrazione comunale, hanno riguardato una risistemazione generale dell’area cani esistente, aumentandone la qualità del verde dedicato ai cani. Nella porzione pavimentata affacciata al mare si è introdotta una nuova area rialzata per ampliare la vista del mare in pieno relax. Gli arredi sono stati infatti migliorati e ricollocati in luoghi ombreggiati.

L’area pavimentata è stata ridotta a favore di nuove aree verdi. Per realizzare una superficie omogenea e accessibile a tutti, è stato inoltre effettuato un intervento sulle aree impermeabili a favore di una pavimentazione continua drenante (+1520 mq) lungo i percorsi e gli accessi principali, facilitando inoltre la gestione sostenibile delle acque piovane. Il risultato finale è stato un aumento generale della qualità del verde, integrando quella esistente con una nuova fascia di arbusti lungo i percorsi principali, con l’obiettivo di incentivare la biodiversità, migliorare il benessere ambientale e il comfort termico dei fruitori. L’intervento sul parco di San Martino ha comportato una spesa complessiva di 684.000 euro, di cui 452.031 di lavori. Gli interventi sono stati eseguiti dall’impresa Edilmavi Torino Srl, secondo un progetto curato dallo Studio AG&P Greenscape Srl di Milano.

“Con l’inaugurazione del parco di San Martino si è concluso il primo intervento del progetto generale ‘Sanremo Verde’, attuato con i fondi regionali Pr Fesr 2021-2027 e un cofinanziamento comunale – dichiara il sindaco Alessandro Mager – Nei giorni scorsi sono infatti terminati i lavori in corso Orazio Raimondo, mentre sono in fase di attuazione quelli lungo Trento Trieste. Il prossimo anno, in linea con gli obiettivi di avere una città sempre più verde e fruibile, si procederà con una riqualificazione anche della passeggiata Salvo D’Acquisto”.

Molto soddisfatti i residenti della zona e i proprietari di cani. Un'area che aveva visto scomodarsi anche il noto maestro Uto Ughi è quindi fruibile per tutti. Ora serve solo grande senso civico delle persone che la frequenteranno è un po' di manutenzione da parte del Comune per conservarla.

In particolare in corso Orazio Raimondo è stato realizzato un filtro verde rispetto alla strada carrabile con un filare alberato dotato di aiuole adeguate allo sviluppo delle alberature. Tale intervento ha permesso di avere 19 nuovi alberi ad alto fusto e 200 mq di nuove aiuole verdi. Sono state anche introdotte soluzioni per il drenaggio sostenibile. Gli interventi nei Giardini Trento Trieste permetteranno invece di avere 13 nuovi alberi, 680 mq di nuova macchia arbustiva, il rifacimento delle aiuole e dell’area giochi per i bambini.