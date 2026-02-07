Lavori in corso tra ponte e ciclabile dopo la demolizione del ponte sull'Argentina: riunione lunedì e fondi regionali confermati

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina, un intervento complessivo da oltre 17 milioni di euro, mentre per lunedì prossimo è stata convocata una riunione con tutti i soggetti coinvolti per fare il punto sull’avanzamento del cantiere. A chiarire lo stato delle opere è l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, che sottolinea come «i lavori, sia per il nuovo ponte sia per le rampe ciclabili provvisorie, stanno procedendo bene, al netto delle piogge degli ultimi giorni».

L’assessore precisa inoltre che non va confuso l’intervento principale con quello sulla provinciale 548, relativo alla delimitazione di un tratto di pista ciclabile protetta su entrambe le sponde: «Non abbiamo mai messo in dubbio il contributo della Regione per circa 100mila euro dalle risorse dell’appalto dell’opera nel suo complesso. Quelle risorse sono assolutamente confermate». Giampedrone richiama quindi il senso di responsabilità istituzionale: «Parliamo di un intervento di messa in sicurezza idraulica che non può e non deve mai passare in secondo piano. Eravamo consapevoli della presenza della ciclabile e ci siamo assunti l’impegno di realizzare opere provvisorie, dal bypass sulla provinciale alle rampe, per accompagnare il territorio fino al completamento del nuovo ponte».

Avanzamento del nuovo ponte

Per quanto riguarda il nuovo ponte a campata unica, il vecchio manufatto è stato quasi completamente demolito. Restano solo parti delle pile centrali, che verranno abbattute nell’ultima fase perché necessarie al varo dei conci della nuova struttura. Sono in corso le opere di fondazione della spalla destra, mentre sulla spalla sinistra è iniziata la realizzazione della barriera antierosione, grazie all’arrivo di una seconda perforatrice. Risolta l’interferenza con i cavi elettrici di Rivieracqua, la prossima settimana verranno posati i nuovi cavi in vista dello switch.

Rampe ciclabili provvisorie

Sul lato Taggia sono già stati posizionati i gabbioni metallici riempiti in pietrame e sono iniziate le operazioni di costruzione del rilevato che costituirà la base della rampa. Sul lato Riva Ligure sono stati completati scavi e sbancamenti per la posa dei gabbioni di sostegno; le operazioni si concluderanno la prossima settimana, con l’avvio successivo del rilevato. Le precipitazioni degli ultimi quindici giorni hanno causato un lieve rallentamento, stimato in circa tre giornate, a causa dell’innalzamento del livello del torrente e dell’eccessiva umidità dei terreni, che non ha consentito la necessaria compattazione dei materiali per lavorare in piena sicurezza.