Dolceacqua, previsto maltempo: rinviato il Carnevale dei bambini (Foto)

Rinviato a sabato 21 febbraio il Carnevale dei bambini a Dolceacqua. A causa del maltempo previsto nel pomeriggio odierno, gli organizzatori hanno deciso di spostare l'evento, per precauzione, a un'altra data.

Il pomeriggio di divertimento per grandi e piccini in piazza Mauro è, dunque, solo rinviato. Il 21 febbraio, come previsto, vi saranno gonfiabili, animazione, pentolaccia, Kenzo Klown dj e Squilibrio e Ops! Teatro.

L'evento verrà proposto dai Dusaigoti e il centro ricreativo e culturale di Dolceacqua in collaborazione con la parrocchia, il bar Doria, Fem spettacoli e con il patrocinio del Comune.