Sicurezza nei locali pubblici: Confcommercio Imperia rafforza formazione e prevenzione dopo la direttiva del Viminale

Dopo la tragedia avvenuta a Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento è nuovamente balzato in cima alle agende istituzionali e il Ministro dell’Interno ha emesso una direttiva diramata a tutti i prefetti.

Il Prefetto della provincia di Imperia Antonio Giaccari ha convocato in merito una specifica riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica, alla quale, insieme ai vertici dei Corpi dello Stato e ai sindaci, ha preso parte anche una delegazione della Confcommercio composta dalla Direttrice provinciale Alessandra Fassone, da Andrea Di Baldassarre, Vicepresidente Vicario di Confcommercio, dal Presidente FIPE (Federazione Pubblici Esercizi) Enrico Calvi Salvo e dal Presidente SILB (Sindacato dei Locali da Ballo) Tommaso Osella.

La Confcommercio, proprio su questo tema, ha attivato nuovi corsi e manuali, come il “Piano di Emergenza ed Evacuazioni”. Una circolare è stata inoltre inviata a tutti gli associati per ricordare la necessità di verificare la validità e la corretta tenuta del “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)”, nonché la piena conformità di tutta la documentazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per tutti gli adempimenti sono a disposizione gli uffici della Confcommercio, presso i quali è anche possibile effettuare una valutazione congiunta della validità del DVR e della correttezza della documentazione in essere.

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Imperia inoltre organizza numerosi corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro:

- Corso Formazione Sicurezza per i Lavoratori e relativo aggiornamento

- Corso RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e relativo aggiornamento

- Corso Antincendio e relativo aggiornamento

- Corso Primo Soccorso e relativo aggiornamento

A questi si affiancano i corsi dedicati alla Sicurezza Alimentare:

- Corso OSA (Operatore Settore Alimentare – HACCP)

- Corso Aggiornamento OSA/HACCP

Inoltre la Confcommercio offre servizi in materia di Sicurezza, quali redazione e aggiornamento DVR, visite mediche per i lavoratori e ancora servizi in materia di Sicurezza Alimentare, quali la redazione del Piano di Autocontrollo e relativo aggiornamento, analisi alimentari e delle superfici, redazione del Manuale Prevenzione Legionella e analisi legionella. Tutto questo, insieme alle ulteriori iniziative in fase di sviluppo, ribadisce con forza “l’impegno costante di Confcommercio nel promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza”.