Attualità | 06 febbraio 2026, 19:03

Ventimiglia, passo avanti per la superstrada di Peglia: la Giunta approva l’atto di indirizzo

"L’obiettivo è migliorare funzionalità e fruibilità di un’infrastruttura strategica per la città a beneficio della mobilità, della sicurezza e dello sviluppo del territorio", dice l'Amministrazione Di Muro

Passo avanti per la superstrada di Peglia a Ventimiglia. La Giunta comunale, con la delibera 21, oggi ha approvato l’atto di indirizzo volto all’indizione della Conferenza dei Servizi e procedimenti correlati finalizzati alla ricezione di tutti gli atti autorizzatori e all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento del collegamento autostradale, lungo la strada in sponda destra del fiume Roia.

"L’obiettivo è migliorare funzionalità e fruibilità di un’infrastruttura strategica per la città, a beneficio della mobilità, della sicurezza e dello sviluppo del territorio" - dice l'Amministrazione Di Muro.

L’Amministrazione comunale prosegue così il proprio impegno nella pianificazione e nella realizzazione di interventi strutturali fondamentali per decongestionare il traffico.

Elisa Colli

