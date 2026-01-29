Superstrada di Peglia, sicurezza degli argini e nuova viabilità a Ventimiglia: pratica votata all'unanimità in consiglio comunale (Foto)

Interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità del collegamento autostradale con la strada in sponda destra del fiume Roia a Ventimiglia. Viene votata all'unanimità, in consiglio comunale, la presa d'atto della trasmissione del progetto di fattibilità tecnico-economica e la sua acquisizione.

"Un progetto che cambia la viabilità della città" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Ho avuto a che fare con la gara ancora prima che diventassi sindaco. Si è partiti con due progetti. Invito tutti a votare".

"Prendo atto che finalmente si è dichiarato pubblicamente che questa amministrazione ha fatto una griffe visto che fino ad ora si era lavorato solo su progetti iniziati dalla precedente amministrazione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Per quanto riguarda Peglia c'è una proposta di progetto, che allora non si poteva discutere, che volendo l'assessore all'Urbanistica ora potrebbe guardarlo. Su questo importante progetto penso che il consiglio comunale dopo averlo valutato con attenzione".

"Per noi è fondamentale" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi - "Mi devo complimentare con il sindaco perché 10 milioni alla frontiera. La viabilità è regolare. Questo ultimo intervento mi riempie di soddisfazione perché darà un risparmio ai cittadini e ai frontalieri. Voglio complimentarmi con il consigliere Scullino perché in questo caso vede i lavori, credo che sia lo spirito giusto per collaborare per il bene della città".

"Ho ascoltato attentamente le parole del sindaco. Una commissione per un'opera così importante solo due giorni prima del consiglio non va bene" - dichiara il consiglio comunale di minoranza Nico Martinetto - "Credo che nessuno abbia da obbiettare quando arrivano i soldi per costruire qualcosa. Una volta si parlò della bretella di Bevera. Da quel momento sono stati passati 32 anni. E' un'opera che era fine a se stessa, costosa e che a Ventimiglia non aveva portato nulla. Speriamo che l'opera non sia fine a se stessa. Ho tre domande: se gli argini toglieranno la zona rossa? si potrà tornare a lavorare a Peglia? i terreni verranno espropriati o no?".

"Avrei avuto piacere se nell'illustrazione della pratica si fosse fatto riferimento a Orlando perché nasce da lì" - interviene il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Non sono contrario al voto unanime ma sarebbe bello che invece di una conferenza stampa fosse organizzato un incontro. Noi veniamo a sapere le cose solo dalle conferenze stampa. Una volta che l'opera sarà completata non bisogna lasciare la zona abbandonata. Bisogna accompagnarla con servizi e strutture. La mozione non verrà discussa ma bisogna parlarne. Oggi un incidente ha bloccato la viabilità di questa città. Non credo che questa strada risolverà i problemi di traffico di questa città".

"Questa è la politica che ci piace" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Un'opera importante, attesa da troppo tempo, che risponde a esigenze della città: alleggerisce la viabilità esistente e va a creare una via di collegamento alternativa per lavoratori e imprese. Andiamo a potenziare gli argini al fiume Roia. Voglio sottolineare il metodo. Un lavoro di squadra di tutta la filiera istituzionale. Un cofinanziamento per coprire la parte mancante che rappresenta la volontà dell'amministrazione di costruire un'infrastruttura per la viabilità. Esprimo piena soddisfazione per questa pratica e per le cadute che avrà sulla città".

"Sicuramente questo intervento è molto importante" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Nessuno è contrario a creare una viabilità alternativa e a mettere in sicurezza gli argini. Avrei gradito o ritenuto che la pratica fosse istruita in maniera diversa per dare maggiore competenza al consiglio comunale che invece oggi rettifica ciò che è già stato deciso dalla Giunta. Auspichiamo che da questo intervento ne derivi una riqualificazione dell'intera zona: mancano infrastrutture, un'urbanizzazione di pregio, che questa attività può portare. Ci sono anche degli impianti sportivi e perciò potrebbe essere una buona occasione per dare più input diversi. Per quanto riguarda la zona di levante è importante sbloccarlo per quanto riguarda la viabilità".

"Non abbiamo valutato l'utilità" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Franco Ventrella - "Da Ventimiglia si può accedere tranquillamente a Peglia e agli impianti sportivi in sicurezza. Molti genitori oggi, invece, fanno fatica a portare i ragazzi agli impianti sportivi. Fa parte dei benefici di questo tipo di intervento. Si deve realizzare l'Aurelia Bis per risolvere il problema della viabilità".

"La cosa importante è la sicurezza della zona" - mette in risalto il consigliere comunale di maggioranza Simone Bertolucci - "Fare un'infrastruttura in un quartiere ne favorisce la vita. Questa pratica avrà il voto assolutamente favorevole e speriamo sia la prima di molte".

"Si parla di trent'anni che le cose non cambiano e quindi voglio fare i complimenti al sindaco che dimostra di avere gli attributi" - dice il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "E' una zona importante per Ventimiglia. Sono veramente orgoglioso di un sindaco che ha portato dieci milioni a Ventimiglia".

"Non avrà un impatto solo sulla viabilità ma anche sull'economia, sul turismo e sullo sport. Penso che quell'area possa diventare un importante polo sportivo per Ventimiglia" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "Sbloccherà il fatto che è una zona rossa e, quindi, probabilmente si potrà valorizzare una zona non centrale di Ventimiglia. In quell'area ci sono anche il canile e il gattile".