Via Palma si veste di musica: colori, cuori e note tra i vicoli della Pigna per il 75° Festival di Sanremo (Foto)

C’è un angolo di Sanremo che profuma di poesia e di note sospese nell’aria. Via Palma, cuore pulsante della Pigna, si è trasformata in un piccolo teatro a cielo aperto, un omaggio vibrante e gioioso al 75° Festival della Canzone Italiana. Un intreccio di colori, cuori e dischi scintillanti decora la storica via, regalando ai passanti una passeggiata che sembra un viaggio tra sogno e realtà.

Sospesa tra il fascino decadente e autentico della città vecchia e l’anima festosa di Sanremo, via Palma racconta la musica. Le decorazioni, appese con cura ai fili che attraversano la via, rimandano immediatamente alla kermesse musicale: note danzanti sui muri, vinili che girano al vento, cuori che sembrano pulsare al ritmo delle canzoni. Qui, tra i vicoli stretti e le scalinate che si rincorrono, sembra di respirare un’aria che mescola l’anima di Napoli e Lisbona, un abbraccio tra sud e occidente, tra malinconia e festa.

Dietro questa magia c’è il Comitato Spontaneo di Via Palma, un gruppo di volontari che ha scelto di donare alla città e ai suoi visitatori un omaggio speciale al Festival. Già a Natale, le stesse mani operose avevano acceso la via con luci e decorazioni, e ora, con la stessa passione, hanno creato un angolo che brilla nel cuore della Pigna. Un gesto d’amore, di appartenenza, ma anche un invito: quello di fermarsi, guardarsi intorno e lasciarsi trasportare dal fascino di una Sanremo che non è solo palcoscenico e riflettori, ma anche piccoli dettagli che raccontano grandi storie.

Via Palma, con la sua veste di musica e colori, è una cartolina vivente che unisce passato e presente, tradizione e creatività. Un luogo che invita a perdersi tra le sue curve e a ritrovarsi tra le melodie che hanno fatto la storia della città dei fiori. Perché il Festival di Sanremo non è solo all’Ariston: è nelle strade, negli occhi di chi guarda e nelle mani di chi decora, con il cuore, la sua città.