Bordighera, incontro sull’identità di genere promosso dal Lions Club: salute, inclusione e dialogo con Angela M. Caldarera

Il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia organizza un incontro pubblico dedicato a uno dei temi più attuali del dibattito sociale e sanitario: l’identità di genere. L’appuntamento è in programma martedì 18 marzo alle 20 presso il Grand Hotel del Mare Resort & Spa di Bordighera. La serata, intitolata “Identità di genere – tra congruenza e incongruenza”, si propone di approfondire un argomento sempre più centrale nella società contemporanea, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la salute per tutti. L’iniziativa intende favorire informazione e confronto su un tema che coinvolge aspetti psicologici, sociali e sanitari.

Durante l’incontro interverrà come relatrice Angela M. Caldarera, che guiderà il pubblico in una riflessione sul valore della consapevolezza e dell’inclusione. L’evento nasce con l’intento di contribuire alla costruzione di “una società più consapevole, inclusiva e attenta alla salute di ogni persona”. La partecipazione alla serata prevede un contributo di 50 euro. Il ricavato sarà destinato al service benefico “Vento di Ponente – cambio di rotta”, realizzato in collaborazione con ASL1 – Azienda Tutela della Salute Liguria.

Per partecipare è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 338 9103114. L’iniziativa rappresenta un momento di dialogo aperto alla comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare su un tema che riguarda sempre più da vicino la società contemporanea.