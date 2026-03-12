Imperia, incontro con la psicologa Katia Ferrante su come migliorare la qualità del sonno all’Auser Filo d’Argento

Un incontro dedicato al benessere e alla qualità del riposo è in programma venerdì alle 15.30 nella sede dell’Auser Filo d’Argento di via De Geneys 50 a Imperia, nell’ambito del ciclo di appuntamenti dell’Università popolare dell’età libera. Ospite dell’iniziativa sarà la psicologa Katia Ferrante, che guiderà un momento di confronto e approfondimento su un tema sempre più diffuso: i problemi legati al sonno e ai ritmi circadiani e omeostatici, spesso causa di conseguenze negative sulla salute fisica e mentale. L’incontro è organizzato con la collaborazione del Sindacato pensionati della Cgil.

«Per questo venerdì – spiegano gli organizzatori – mettiamo da parte i libri… e parliamo di sonno! Incontreremo la dottoressa Katia Ferrante per scoprire insieme qualcosa in più sul nostro riposo». Durante l’appuntamento si parlerà di come il sonno possa cambiare con l’avanzare dell’età, diventando talvolta più breve o frammentato, ma senza che questo rappresenti necessariamente una condizione inevitabile per tutti. «Vi ricordate le belle dormite di quando eravamo più giovani? Con il passare degli anni anche il sonno cambia: a volte diventa più breve o più frammentato… ma non è sempre così e non succede a tutte e a tutti», proseguono gli organizzatori.

Nel corso dell’incontro la psicologa offrirà consigli pratici per migliorare la qualità del riposo, lasciando spazio anche alle domande del pubblico e al confronto sulle esperienze personali legate ai disturbi del sonno. «Un momento utile e interessante… per tornare a dormire bene!». Al termine dell’iniziativa è prevista una merenda con torta preparata da Gabriella Badano. La dottoressa Katia Ferrante si è laureata all’Università Statale di Milano e ha successivamente approfondito la propria formazione attraverso diversi master.