Ventimiglia, Confesercenti chiede al Comune proroga dei dehors e più spazi esterni per sostenere bar e ristoranti

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, Confesercenti Ventimiglia scende in campo a tutela dei pubblici esercizi della città. L’associazione di categoria ha infatti inviato una lettera all’amministrazione comunale chiedendo misure concrete a sostegno di bar e ristoranti, considerati pilastri dell’accoglienza turistica locale. Al centro della richiesta ci sono due punti principali: la proroga delle concessioni straordinarie dei dehors introdotte nel periodo Covid e la possibilità di ampliare temporaneamente le superfici esterne durante l’estate.

“I dehors non sono solo spazi commerciali – spiega Sergio Scibilia, presidente cittadino di Confesercenti – ma veri e propri elementi di arredo urbano che rendono Ventimiglia più viva, sicura e accogliente. Molte imprese hanno basato i propri piani economici e le assunzioni stagionali sulla disponibilità di questi spazi.” Per questo motivo l’associazione chiede al Comune di mantenere le concessioni attuali e consentire ampliamenti temporanei dove possibile, accompagnando il tutto con una semplificazione delle procedure burocratiche. Secondo Confesercenti, la conferma degli spazi esterni è fondamentale per permettere alle attività di gestire al meglio l’afflusso di turisti, soprattutto nei fine settimana e durante i grandi eventi estivi.

“Una città con bar e ristoranti che lavorano bene è una città più presidiata e attraente – conclude Scibilia –. Auspichiamo l’apertura immediata di un tavolo di confronto con il sindaco e gli assessori competenti per definire regole chiare e permettere alle nostre imprese di farsi trovare pronte per l’estate 2026.”