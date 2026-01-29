Ventimiglia, lavori alla casa di comunità: in consiglio comunale sbarca l'interpellanza di Martinetto

In consiglio comunale a Ventimiglia sbarca l'interpellanza del consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto sullo stato di avanzamento dei lavori della casa di comunità.

"L'intervento è finanziato con fondi Pnrr la cui titolarità dell'appalto è in capo all'Asl1 e non al comune di Ventimiglia" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Sono state assunte sommarie informazioni dalle quali è stato possibile evincere che il cantiere terminerà entro la prima settimana del mese di aprile. Risultano già ultimati i collaudi strutturali e l'impresa esecutrice sta attualmente procedendo al completamento delle opere interne e degli impianti. Entro circa tre settimane è previsto lo smontaggio dei ponteggi al seguito del quale potranno essere completate alcune opere esterne di competenza del comune di Ventimiglia in particolare quelle relative all'area parcheggio come da accordi assunti da Asl1 e da Regione Liguria. Parallelamente l'Amministrazione comunale sta predisponendo un percorso pedonale protetto che consenta l'accesso alla struttura sanitaria dal binario uno della stazione di Ventimiglia evitando così all'utenza percorsi periferici e garantendo maggiore sicurezza e accessibilità. L'Amministrazione comunale è in costante e quotidiano contatto con la direzione sanitaria e con i tecnici incaricati al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori nonché con i servizi socio sanitari che saranno presenti nella struttura con l'obiettivo di assicurare alla comunità di Ventimiglia un servizio efficiente e di rilevante importanza. Faremo un ulteriore sopralluogo la settimana prossima".

"Dopo la chiusura dell'ospedale a Ventimiglia manca un presidio sanitario importante per la nostra città e i nostri concittadini sono obbligati a spostarsi a Bordighera" - dice il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "Spero, quindi, che i lavori vengano terminati".