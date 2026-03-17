Scajola incontra il ministro Zangrillo a Genova: enti locali, semplificazioni e riforma del merito al centro del confronto

Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, un incontro istituzionale tra l’assessore regionale Marco Scajola e il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

Al centro del confronto, il rafforzamento del ruolo degli enti locali, considerati elemento cardine dell’azione di governo e punto di riferimento per l’attuazione delle politiche pubbliche. Un tema ribadito con forza durante la riunione, in linea con l’indirizzo strategico del Ministero della Pubblica amministrazione.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche alcuni dei principali dossier aperti sul fronte amministrativo, tra cui le semplificazioni normative, il nuovo disegno di legge sul merito e i rinnovi contrattuali del comparto pubblico, già portati a termine negli ultimi mesi.

L’incontro è servito a confrontarsi e a lavorare insieme per migliorare la collaborazione e rendere la pubblica amministrazione più semplice, efficiente e vicina alle persone.