SìAmo Camporosso: "Degrado e problemi di sicurezza sul lungomare Fabrizio De André" (Foto)

"Degrado e problemi di sicurezza sul lungomare Fabrizio De André". Lo segnala SiAmo Camporosso in seguito a un sopralluogo sul lungomare Fabrizio De André che ha messo in evidenza gravi problemi di manutenzione e sicurezza in una delle aree più frequentate.

"Dal percorso ciclabile fino alla passeggiata a mare, le condizioni risultano preoccupanti. Lungo la pista ciclabile si segnalano piante secche e tubi dell’irrigazione lasciati appesi agli alberi, indice di una manutenzione insufficiente" - sottolineano i rappresentanti del gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina - "La pavimentazione della passeggiata, realizzata con listoni prefabbricati in calcestruzzo antiscivolo, presenta in più punti cedimenti e disconnessioni, rappresentando un rischio concreto per i pedoni, in particolare anziani".

"Non va meglio sul fronte del decoro urbano: panchine spostate e non trattate, cestini dei rifiuti arrugginiti, rastrelliere per biciclette deteriorate, accumuli di sabbia nei parcheggi e sporcizia sotto le panchine contribuiscono a rendere l’area trascurata e poco accogliente" - mettono in evidenza Morabito, Arsì e Bertaina - "Un ulteriore problema riguarda la sicurezza: i paletti che separano la pista ciclabile dalla carreggiata sono in gran parte sbiaditi e privi di catarifrangenti, riducendo la visibilità".