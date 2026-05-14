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Politica | 14 maggio 2026, 14:21

Sanremo, via libera al potenziamento della linea elettrica tra San Romolo e Monte Bignone: la Giunta approva la nuova servitù di elettrodotto

Previsto il ripristino della linea in media tensione con sostegni rinnovati e conduttore aereo moderno per garantire continuità energetica a utenze critiche. Il progetto passa ora all’esame del Consiglio Comunale

Foto d'archivio

Foto d'archivio

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il potenziamento della linea elettrica tra San Romolo e Monte Bignone attraverso la costituzione di una servitù di elettrodotto a favore di DEA SpA.

L'intervento prevede il ripristino di una vecchia linea in media tensione attraverso la sostituzione dei sostegni e l’installazione di un moderno conduttore aereo: un’infrastruttura necessaria per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica a utenze critiche in caso di guasto, con particolare riferimento alle forze dell’ordine, ai punti radio e per le utenze locali presenti, che beneficeranno così di una maggiore stabilità della rete. 

Il tracciato della linea interessa alcuni terreni di proprietà comunale nelle sezioni di Sanremo e Coldirodi, parzialmente gravati da usi civici (destinati a bosco o pascolo permanente).

Il progetto passerà ora all’esame del Consiglio Comunale.

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