Sanremo, via libera al potenziamento della linea elettrica tra San Romolo e Monte Bignone: la Giunta approva la nuova servitù di elettrodotto

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il potenziamento della linea elettrica tra San Romolo e Monte Bignone attraverso la costituzione di una servitù di elettrodotto a favore di DEA SpA.
L'intervento prevede il ripristino di una vecchia linea in media tensione attraverso la sostituzione dei sostegni e l’installazione di un moderno conduttore aereo: un’infrastruttura necessaria per garantire la continuità dell’alimentazione elettrica a utenze critiche in caso di guasto, con particolare riferimento alle forze dell’ordine, ai punti radio e per le utenze locali presenti, che beneficeranno così di una maggiore stabilità della rete.
Il tracciato della linea interessa alcuni terreni di proprietà comunale nelle sezioni di Sanremo e Coldirodi, parzialmente gravati da usi civici (destinati a bosco o pascolo permanente).
Il progetto passerà ora all’esame del Consiglio Comunale.