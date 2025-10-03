Park24, “l’all in” della giunta Conio: lavori al via a gennaio, chiusura cantiere prevista per il 2027

Dopo il Consiglio comunale di lunedì, la sensazione percepita è che la giunta Conio abbia deciso di giocarsi il tutto per tutto su Park24, l’opera che da quasi vent’anni rappresenta una "ferita aperta" nel cuore di Arma. Durante l'assise, tra le più dibattute degli ultimi mesi, il sindaco Mario Conio ha presentato i render e le planimetrie offrendo così un’idea concreta di come apparirà la zona interessata, confermando l’avvio dei lavori per gennaio 2026 e la chiusura del cantiere nell’estate 2027.

Il costo complessivo dell’intervento sarà quindi di 3,9 milioni di euro (grazie alla variazione di bilancio, che incrementa lo stanziamento di 1,1 milioni di euro), finanziati attraverso un mutuo. “Si tratta dell’opera più ambiziosa e importante che il nostro Comune abbia portato avanti nella storia recente – ha sottolineato Conio –. Abbiamo ritenuto necessario ampliare l’area di intervento studiando soluzioni progettuali con lavorazioni più incisive e rifiniture di maggior pregio. Sarebbe stato assurdo donare alla comunità un’opera monca, sapendo che avremmo potuto fare di meglio”.

La nuova Park24 non sarà soltanto un parcheggio: accanto ai 160 posti auto del primo piano interrato, di cui alcuni box destinati alla vendita, sorgeranno una grande piazza, un’area giochi per bambini di alta qualità, spazi verdi, aree di aggregazione e una palestra all’aperto. Il progetto prevede anche il ricongiungimento della pista ciclopedonale e la riqualificazione delle aree pubbliche antistanti via Blengino.

Una vicenda lunga vent’anni. Il futuro cantiere chiude un capitolo durato quasi due decenni. Tutto era iniziato con il progetto del parcheggio “Millennium”, naufragato nel giro di pochi anni a causa del fallimento delle società coinvolte. Il risultato fu un enorme “buco nero” al centro di Arma, che ha bloccato per anni lo sviluppo economico, sociale e turistico del quartiere.

Nel 2022, dopo un complesso percorso amministrativo e giudiziario, il Comune di Taggia è riuscito ad acquisire l’area, grazie anche al sostegno economico della Regione Liguria. Nel 2023 sono partiti i primi interventi di messa in sicurezza, per un valore di 1,8 milioni di euro, che hanno consentito di consolidare lo stabile e di realizzare la nuova viabilità di collegamento tra via Sant’Erasmo e via Nazario Sauro, destinata ad accogliere l’accesso al futuro parcheggio interrato.

All’inizio del 2025 è stata completata questa fase preliminare e, nello stesso anno, il Comune ha avviato l’iter per il progetto definitivo. Con la recente variazione di bilancio approvata dal Consiglio, la giunta ha dato il via libera politico e finanziario all’opera.

“Trasformeremo un disagio in opportunità”. Per Conio, Park24 rappresenta "il simbolo della capacità dell’amministrazione di risolvere una questione che sembrava irrisolvibile. Il fallimento di due società ha deturpato il nostro centro cittadino per quasi vent’anni – ha ricordato –. Oggi siamo alle porte di un intervento che trasformerà un disagio, che per troppo tempo ha frenato lo sviluppo di Arma, in un’opportunità di crescita. Provate a immaginare come cambierà il volto della nostra cittadina e quale indotto economico e sociale potrà portare a turisti, residenti, commercianti e attività locali”.

Il sindaco ha parlato di “un sogno che sembrava destinato a restare chiuso in un cassetto” e che, invece, si appresta a diventare realtà. E ha voluto ringraziare “il vicesindaco Espedito Longobardi, l’Ufficio Tecnico comunale, i dirigenti, i dipendenti e tutta la maggioranza” per il lavoro svolto.

L’incontro con la cittadinanza. Per illustrare il progetto ai cittadini, l’amministrazione ha organizzato un’assemblea pubblica: l’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle 21 a Villa Boselli, dove verranno presentati i dettagli del piano e i render dell’opera.

Con questa scelta la giunta Conio conferma la volontà di portare a termine un progetto che, nelle parole del sindaco, rappresenta “l’all in” politico e amministrativo di fine mandato: un investimento che cambierà per sempre il volto di Arma di Taggia.