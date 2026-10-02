Carburanti e politiche di Governo, Berrino (FdI): "Da Enilive risposte concrete al mondo agricolo e della pesca, smentite le accuse delle opposizioni"

"Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, al mondo agricolo e della pesca. Ancora una volta le opposizioni si stracciano le vesti contro il Governo Meloni, accusandolo di immobilismo".

Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino

"Peccato che la realtà racconti tutt’altra storia. In questi anni il Governo ha reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, ridotto le aliquote Irpef e sostenuto lavoratori, famiglie e imprese. E mentre l’opposizione continua a parlare, oggi in Italia ci sono 24,37 milioni di occupati, con la disoccupazione al 5,8%. Sul fronte europeo, l’Italia ha finalmente fatto sentire la propria voce su immigrazione, energia, sicurezza e Mediterraneo, contribuendo a riportare queste priorità al centro dell’agenda europea. Tutto questo è stato fatto mantenendo una linea di responsabilità sui conti pubblici, nonostante i vincoli europei e un contesto internazionale difficilissimo. Si può criticare il Governo, è legittimo. Ma raccontare quattro anni di 'immobilismo' significa semplicemente ignorare i fatti. Noi continueremo a governare con la schiena dritta, senza slogan e senza chiedere permesso a nessuno. Con una sola priorità: l’Italia. Perché Giorgia Meloni, prima e dopo, ha sempre tifato per l’Italia", conclude Berrino.



