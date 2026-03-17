Sanremo, grande partecipazione al convegno sulle ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia (Foto)

Si è svolto ieri alle ore 18, presso il Cinema Tabarin di Sanremo, il convegno dedicato alle ragioni del “Sì” alla riforma della giustizia, promosso dal Coordinamento Provinciale e dal Circolo di Sanremo di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il Comitato SiRiforma.

Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti che ha rappresentato un significativo momento di confronto su una riforma ritenuta centrale per il futuro del sistema giudiziario italiano.

Ad aprire gli interventi, con i saluti istituzionali, è stato il Sindaco Alessandro Mager seduto in prima fila,seguito dal segretario cittadino Antonino Consiglio.. È intervenuto l’onorevole Matteo Rosso, deputato alla Camera e segretario regionale di Fratelli d’Italia, offrendo un contributo politico di ampio respiro.

Nel corso del convegno sono intervenuti autorevoli relatori, tra cui il dottor Alberto Landolfi, già Pubblico Ministero a Savona e docente universitario, l’avvocato Andrea Rovere, penalista, l’avvocato Claudia Rodini, già Vice Procuratore Onorario, e l’avvocato Alessandro Ferlini. A chiudere gli interventi, il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia al Senato.

I relatori hanno illustrato i principali contenuti della riforma, tra cui la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, l’istituzione di distinti organi di autogoverno per giudici e pubblici ministeri, il sorteggio dei componenti togati per limitare il correntismo interno e la creazione di un’Alta Corte disciplinare. Misure pensate per rafforzare trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

A moderare l’incontro è stata l’avvocato Martina Garibaldi, assessore agli Affari Legali del Comune di Riva Ligure, che ha guidato il confronto tra relatori e pubblico.

Nel corso degli interventi è stato evidenziato come la separazione delle carriere rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare il principio del giusto processo, rendendo più netta la distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la partecipazione, a sorpresa, in collegamento, dell’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale del partito, che ha sottolineato l’importanza del referendum e della partecipazione consapevole dei cittadini.

Il segretario cittadino Antonino Consiglio ha infine ribadito l’invito alla cittadinanza a partecipare attivamente al dibattito pubblico, evidenziando come iniziative di questo tipo rappresentino un’occasione concreta per approfondire una riforma centrale per il futuro della giustizia.

L’incontro, molto partecipato, ha rappresentato un’importante occasione di informazione e confronto pubblico in vista dell’appuntamento referendario. Il comitato promotore ha invitato i cittadini a partecipare al voto del 22 e 23 marzo, sottolineando come il “Sì” possa contribuire a rafforzare le garanzie e a rendere più efficiente e credibile la giustizia italiana.