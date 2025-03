Milano-Sanremo 2025: la 116a edizione porta la novità della 'Walk of fame', chi sarà il primo a 'metterci le mani'?

Chi sarà tra Tadey Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen o l’italiano Filippo Ganna a mettere letteralmente le mani per primo sulla ‘walk of fame’ della ‘Milano-Sanremo? Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, da parte dell’Assessore al Turismo del Comune matuziano Alessandro Sindoni, sabato prossimo scatterà la nuova iniziativa per la classicissima di primavera.

L’amministratore matuziano, infatti, dopo il grande successo che giornalmente ottiene dai turisti la schiera di ‘mattonelle’ che riportano i vincitori del Festival in via Matteotti, vuole portare la stessa idea in chiave sportiva per la gara ciclistica che arriva sabato per la 116a volta a Sanremo. Difficile prevedere chi sarà a incidere per la prima volta le proprie mani, visto che sono davvero tanti i protagonisti attesi per la gara che partirà sabato mattina da Pavia. Sindoni ha confermato che la ‘walk of fame’ verrà allestita: in molti chiedono di farla in via Roma anche se l’idea potrebbe essere trasferita sulla pista ciclabile.

Come ricordare i vecchi vincitori? Al momento non è dato sapere come, anche se si potrebbe pensare a targhe del tutto simili a quelle utilizzate per il Festival, partendo poi da quest’anno per far incidere il solco delle mani ai vincitori della ‘Milano-Sanremo’. Una iniziativa che ricalcherà, quindi, quella del Festival che, partita forse un po’ in sordina anni fa in occasione della pedonalizzazione di via Matteotti, sta invece diventando sempre più una attrazione per i turisti che arrivano a Sanremo. Sabato prossimo, inoltre, dopo 19 anni di assenza torna anche la 'Milano-Sanremo Women', la gara dedicata alle donne che partirà da Varazze e vedrà il suo arrivo, sempre in via Roma, intorno alle 14.

IL PERCORSO

La partenza avverrà da Pavia, con i corridori che si dirigeranno a nord verso Milano, riprendendo così il tradizionale avvio della corsa. Dopo aver attraversato la Certosa di Pavia, il gruppo toccherà Casteggio e Voghera, prima di una deviazione che lo porterà verso Rivanazzano e Salice Terme. Da qui si tornerà sul tracciato classico a Tortona, per poi proseguire lungo il percorso che da oltre 110 anni collega Milano con la Riviera di Ponente.

Attraversando Ovada, la corsa raggiungerà il Passo del Turchino, valico simbolico che segnerà il passaggio dalla Pianura Padana alla costa ligure. La discesa porterà i corridori fino a Genova-Voltri, da dove inizierà il lungo tratto costiero lungo la statale Aurelia, attraversando località come Varazze, Savona, Albenga e Imperia. Rispetto a edizioni passate, il percorso non includerà la salita delle Manie, presente nel tracciato tra il 2008 e il 2013.

Superata San Lorenzo al Mare, il gruppo entrerà nella fase decisiva della corsa. Qui si affronteranno le classiche asperità che precedono l’arrivo a Sanremo, con i corridori impegnati sulle salite dei Capi, ovvero Mele, Cervo e Berta. A circa 22 chilometri dal traguardo, ecco la Cipressa, lunga 5,6 chilometri con una pendenza media del 4,1%. Questo tratto, introdotto nel 1982, rappresenta il primo vero punto di selezione della gara, seguito da una discesa molto tecnica che riporterà la corsa sulla statale Aurelia.

A 9 chilometri dall’arrivo, inizierà la storica ascesa del Poggio di Sanremo, inserita nel 1961 e spesso decisiva per l’esito della corsa. Pur non essendo particolarmente dura, con i suoi 3,7 chilometri di lunghezza e una pendenza media inferiore al 4%, il Poggio presenta tratti con pendenze fino all’8%, che spesso favoriscono gli attaccanti. Il tratto è caratterizzato da una carreggiata ristretta e da quattro tornanti nei primi due chilometri, elementi che possono rivelarsi fondamentali per chi cerca di staccare gli avversari.

La successiva discesa è una delle sezioni più spettacolari e tecniche dell’intera corsa. Con una carreggiata stretta e numerosi tornanti, questo tratto richiede grande abilità e coraggio. Una volta rientrati sulla statale Aurelia, i corridori affronteranno l’ultimo tratto della corsa nel cuore di Sanremo. Gli ultimi chilometri si sviluppano su lunghi rettilinei cittadini e prevedono due curve decisive prima del traguardo. A 850 metri dall’arrivo, il gruppo affronterà una curva a sinistra su una rotatoria, mentre ai 750 metri si imboccherà l’ultima curva che porterà sulla retta finale di via Roma, storico teatro dell’arrivo della Milano-Sanremo.

TUTTI I DIVIETI E LE STRADE CHIUSE

In piazzale Carlo Dapporto sarà vietata la sosta (con rimozione forzata), dalle 21 di mercoledì, alle 11 di domenica. Le aree saranno riservate ai mezzi dell’organizzazione.

Divieto di transito e sosta anche in corso Mombello, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato e comunque fino al completo smontaggio delle strutture. Anche in questo caso le aree saranno riservate alle strutture e ai mezzi necessari per l’allestimento dell’arrivo della corsa. I proprietari dei posti auto privati, nel garage adiacente alla banca Bper, fino alle 13 di sabato potranno transitare a velocità ridotta.

Divieto di sosta anche in via Roma, con rimozione forzata dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato mentre sarà vietato il transito in via Feraldi, dalle 8 di venerdì alle 23 di sabato.

In via Nino Bixio gli stalli di sosta a pagamento e quelli riservati ai veicoli a due ruote (dall’intersezione con via Roma a quella con corso Mombello saranno vietati alla sosta, con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli, dalle 6 di venerdì alle 6 di sabato. Sarà consentita la sosta consentita agli aventi diritto negli stalli riservati a disabili, carico e scarico e parcheggi riservati alle forze dell’ordine, di fronte agli uffici del Giudice di Pace.

Sempre in via Nino Bixio, su tutta la via ed in entrambi i lati, sarà vietata la sosta con rimozione forzata, dalle 6 alle 21 di sabato prossimo.

Sabato sarà vietato il transito in via Roma, tra via Asquasciati e piazza Cesare Battisti, tra l’una di notte e le 23. Stesso divieto, ma dall’una alle 19, nella parte inferiore di via Carli. Verrà instaurato il senso unico con direzione Ponente in via Roma, tra via Manzoni e via Asquasciati, dall’una alle 13. Quindi, dalle 13 alle 19 sarà vietato il transito.

Per quanto riguarda via Asquasciati, la direzione obbligatoria in fondo alla strada sarà verso il sottopasso Croce Rossa, dall’una alle 13. E, in proposito al sottopasso, sarà vietato l’accesso ai veicoli diretti in via Roma, dall’una alle 19.

In via San Francesco, dall’intersezione con via Roglio a piazza Colombo, sarà vietato il transito tra le 13 e le 19 di sabato. In via Manzoni, dall’intersezione con via Roma all’ingresso del parcheggio Medaglie d’Oro, sarà instaurato il divieto di sosta tra l’una e le 19.

In corso Imperatrice e largo Nuvoloni, dall’hotel Lolli all’ingresso del Royal, è previsto il divieto di sosta dalle 6 alle 24. I servizi pubblici di linea, dalle 10 al ripristino delle corse regolari faranno capolinea proprio in largo Nuvoloni.

In via Duca D'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in entrambi i lati, dalle 6 alle 18.

Divieto di sosta in via Grande Torino e lungomare Italo Calvino (eccetto lato monte tra il Decò e la bretella con via Rava), dalle 6 alle 21.

Sarà sospesa la circolazione sul lungomare Calvino (carreggiata a monte) e via Nino Bixio (comprese le traverse), dalle 13 fino alla fine della corsa (è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito delle corse muniti dello speciale contrassegno di riconoscimento).

Sospensione della circolazione in: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo, dalle 13 a fine passaggio della gara (sarà possibile una temporanea riapertura alla circolazione veicolare in rondò Garibaldi, corso Cavallotti e delle traverse che vi si aggettano ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile, sulla base delle disposizioni impartite dal responsabile dell’Ordine Pubblico).

Sospesa la circolazione anche nei tratti di via Duca d'Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d'Olivi della frazione di Poggio e su tutte le traverse, dalle 13 ad avvenuto transito della corsa ciclistica maschile (i possessori di posto auto privato possono transitare, adottando le dovute cautele e secondo le istruzioni degli Agenti ad avvenuto completo transito della corsa femminile e fino a 30 minuti prima del transito della corsa maschile).

I percorsi alternativi consigliati sono: Autostrada dei Fiori, Aurelia bis e corso Inglesi. I veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio fino alle 13. Quelli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da sottopasso Croce Rossa a piazzale Carlo Dapporto) fino alle 13.