Sanremo, torna 'Cometa – Festa del Dono': quarta edizione al Parco di Villa Ormond

Torna per la quarta edizione 'Cometa – Festa del Dono', un appuntamento ormai consolidato e atteso, promosso dalle associazioni CAV – Centro Aiuto alla Vita e Talea, con il patrocinio del Comune di Sanremo, nella figura dell’Assessore Fellegara ai Servizi Sociali.

"L’evento - spiegano gli organizzatori - si svolgerà sabato 20 dicembre 2025, dalle 14.30 alle 17.00, presso il Parco di Villa Ormond a Sanremo (fronte palestra), e nasce con l’obiettivo di creare momenti di condivisione aperti a tutta la collettività, valorizzando il tempo trascorso insieme come dono autentico e prezioso. In un periodo dell’anno in cui il Natale richiama valori profondi come l’accoglienza, la solidarietà e la vicinanza, Cometa – Festa del Dono si propone come uno spazio inclusivo e accessibile, dove famiglie, bambini e cittadini di ogni età possano incontrarsi, partecipare e riscoprire il piacere dello stare insieme. Il pomeriggio sarà animato da laboratori natalizi e non, musica, sport, letture e momenti di scambio giochi, offrendo occasioni di socialità, creatività e partecipazione attiva. Alle ore 15.30 è inoltre previsto lo spettacolo teatrale 'LUCI', di e con Massimo Ivaldo, offerto dal Mager/Civarolo Sanremo Tennis Team.

L’iniziativa intende sottolineare come il vero valore del Natale non risieda solo nei doni materiali, ma soprattutto nella condivisione del tempo, nella presenza, nell’ascolto e nella costruzione di relazioni significative all’interno della comunità. La collaborazione tra associazioni del territorio, realtà sportive e istituzioni rappresenta un esempio concreto di lavoro di rete, fondamentale per promuovere inclusione, benessere sociale e senso di appartenenza. La cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme un pomeriggio di magia natalizia, incontro e dono, nel cuore verde della città. Tutte le attività saranno gratuite o a offerta libera".





