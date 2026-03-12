Storia e misteri, "La più bella del mondo" di Marco Buticchi sbarca a Ventimiglia (Foto)

"La più bella del mondo" di Marco Buticchi sbarca a Ventimiglia. Il romanzo verrà presentato sabato 14 marzo alle 16 presso la sala Salgari della biblioteca Aprosiana.

Un'occasione unica per scoprire il best seller di uno degli autori italiani più amati del romanzo d’avventura. "Vi aspettiamo per un pomeriggio dedicato ai libri, alla cultura e alle storie che sanno farci viaggiare con la fantasia" - dicono gli organizzatori.

Il libro è ambientato nella Gallia, I secolo a.C. Un villaggio viene distrutto per stanare la druida Artio ma la donna riesce a fuggire insieme a Lugh, suo apprendista. Quando Giulio Cesare invade la Gallia, Lugh viene catturato e, al seguito di Cesare, finisce in Egitto, alla corte di Cleopatra. Qui, tra i misteri dell’antica terra dei faraoni, perfeziona le arti magiche tramandategli dalla druida, immergendosi nel fascino occulto di una civiltà leggendaria. Nel contempo il romanzo è ambientato anche in Europa, anni Venti, dove sin da piccola, Hedwig Kiesler mostra una spiccata propensione per la recitazione e intraprende una promettente carriera come attrice. Hedwig conquista l’amore di Fritz Mandl, ricco mercante d’armi e impara presto a memorizzare le informazioni raccolte nelle cene di lavoro del marito, alla presenza dei leader di un’Europa sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale. Il destino però la conduce a Hollywood: è lì che cambia nome e diventa Hedy Lamarr, l’attrice "più bella del mondo". I servizi segreti statunitensi la mettono alle strette: è stata testimone di conversazioni riservate, conosce molte persone nella cerchia di Hitler e Mussolini e può diventare la chiave per disinnescare la minaccia nazista. Infine, il libro parla di Hollywood nel 2026 dove Oswald Breil e Sara Terracini sono ospiti alla notte degli Oscar. L’Academy conferisce un premio a Daniel Berg, anziano produttore di origini ebraiche. Quando l’uomo si alza per ricevere la statuetta viene ucciso con un colpo sparato da un’arma di precisione. Breil ha notato qualcosa e collabora con gli inquirenti. Da quel momento riceve una serie di minacce affinché abbandoni Hollywood e le indagini, ma questo non lo fermerà nella ricerca di una verità che può costargli la vita. Ancora una volta Marco Buticchi scava nella storia portando alla luce i segreti che costellano la straordinaria carriera di Hedy Lamarr e i misteri che affondano le radici nell’epoca di Cesare e Cleopatra, dando vita a un romanzo carico di tensione e fascino.