Bordighera, "Le Stelle del Gusto" riunisce i protagonisti della gastronomia e della ristorazione ligure (Foto)

"Le Stelle del Gusto. Radici e orizzonti di un viaggio nella cucina d'eccellenza del Ponente ligure tra storia, luoghi e persone", firmato da Giorgio Caudano e Romolo Giordano, riunisce a Bordighera i protagonisti della gastronomia e della ristorazione ligure.

La presentazione del libro nelle sale del ristorante Romolo Amarea a Bordighera, avvenuta martedì 9 giugno, ha, infatti, radunato attorno allo stesso tavolo alcuni tra i più importanti protagonisti della gastronomia della provincia di Imperia. "Chi era presente ha avuto la netta sensazione di assistere a un momento difficilmente ripetibile" - commentano gli organizzatori - "Nella stessa sala si sono ritrovati uomini e donne che rappresentano la memoria storica della ristorazione del territorio, professionisti che ne costituiscono il presente e giovani protagonisti destinati a raccoglierne il testimone negli anni a venire".

A dare ulteriore prestigio alla serata è stata la presenza di Roberto Restelli, in Michelin dal 1977 al 2010 e direttore della Guida rossa per 12 anni, autore della presentazione del volume e figura di riferimento della critica gastronomica italiana. "Il suo intervento ha ricordato come il Ponente ligure abbia saputo costruire nel tempo una propria identità gastronomica, spesso lontano dai riflettori mediatici ma sempre riconosciuta dagli addetti ai lavori" - sottolineano gli organizzatori.

Accanto agli autori sono intervenuti Caterina Lanteri Cravet del San Giorgio di Cervo, Valentina Florio di Casa Buono, Giacomo Ruffoni della Conchiglia di Arma di Taggia, Paolo Masieri del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo e Francesco Scalandris di Babeuf, sempre di Sanremo, offrendo testimonianze che hanno trasformato la presentazione in una riflessione corale sul passato, sul presente e sul futuro della ristorazione del territorio. "Il libro nasce con l'ambizione di raccontare oltre un secolo di storia gastronomica dell'estremo Ponente ligure attraverso i suoi ristoranti, i suoi cuochi, le famiglie che hanno costruito imprese di successo e le personalità che hanno contribuito a far conoscere questa terra ben oltre i confini regionali" - raccontano Giorgio Caudano e Romolo Giordano - "Sfogliandone le pagine si incontrano storie di sacrificio, emigrazione, talento, intuizioni imprenditoriali e passione, elementi che hanno permesso a un territorio periferico di esprimere una ristorazione capace di raggiungere livelli di assoluta eccellenza"

"Ciò che ha colpito maggiormente durante l'evento è stato forse il clima di sincera partecipazione che si respirava tra i presenti. Non una celebrazione nostalgica, bensì il riconoscimento di una storia comune. Una storia fatta di ristoranti che hanno segnato epoche diverse, di professionisti che hanno saputo innovare senza perdere il legame con la tradizione e di un patrimonio culturale che continua ancora oggi a evolversi" - mettono in evidenza gli organizzatori - "Per questo motivo il pomeriggio di una calda giornata di giugno a Bordighera può essere considerata qualcosa di più di una semplice presentazione editoriale. È stata, in qualche modo, la fotografia di un mondo. Un mondo che negli ultimi decenni ha contribuito in maniera determinante all'identità culturale ed economica del Ponente ligure e che raramente si era ritrovato così ampiamente rappresentato nello stesso luogo e nello stesso momento. Se i libri hanno anche il compito di conservare la memoria, per una sera 'Le Stelle del Gusto' è riuscito a fare qualcosa di più: riportare insieme le persone che quella memoria l'hanno costruita. Il 18 giugno ci sarà una replica, questa volta destinata alla cittadinanza e agli amanti della buona cucina, che si terrà presso l'ex chiesa anglicana di Bordighera".