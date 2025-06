Sanremo: cantiere fermo alle Rivolte San Sebastiano nella Pigna, da febbraio picconi fermi e nessun operaio

Cosa succede al cantiere delle Rivolte di San Sebastiano, nel centro storico di Sanremo? Purtroppo dobbiamo registrare l’ennesimo stop ai lavori riguardante il passaggio sotto lo storico palazzo che insiste su piazza dei Dolori.

Il passaggio era stato chiuso nel gennaio del 2016 per problemi strutturali ed è stato approvato un progetto e dato il via ai lavori, che prevedono il consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio. L’intervento doveva durare circa un anno e mezzo e doveva sistemare tutta l’area, consentendo di rimuovere le impalcature che attualmente circondano il palazzo, senza dimenticare la riqualificazione dell'area, così come tutti gli altri lavori che vengono svolti nella Pigna, nell’ambito del progetto ‘Pinqua’.

L'intervento è stato affidato alla società Impretech di Agrigento ma, secondo fonti ben informate, ci sarebbero dei problemi tra la stessa azienda ed il Comune e, di fatto, i lavori sono bloccati da febbraio. Una beffa per chi ama la Pigna e per i tanti turisti che la visitano ogni giorno.

Ora si attendono novità in merito per capire se e quando i lavori potranno riprendere per poi consentire la valutazione, da parte del Comune, su come poter utilizzare il palazzo, rivitalizzare il centro storico e migliorare la vivibilità dell'area. Tra l’altro, nelle ultime settimane, una operazione delle forze dell’ordine ha consentito di scovare proprio alle Rivolte una centrale di spaccio di droga.