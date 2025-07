Sanremo: la luce in fondo l tunnel, potrebbero riprendere dopo l'estate i lavori alle Rivolte San Sebastiano

Potrebbero finalmente riprendere dopo l’estate i lavori alle Rivolte San Sebastiano, l’edificio sovrastante il passaggio della Pigna di Sanreo che porta in piazza dei Dolori. In comune, infatti, sotto l’egida dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, si sta lavorando per sbloccare una situazione che vede l’intervento fermo da febbraio.

Il passaggio, lo ricordiamo, era stato chiuso nel gennaio del 2016 per problemi strutturali ed era stato approvato un progetto per poi dare il via ai lavori che prevedono il consolidamento e messa in sicurezza dell'edificio. L’intervento doveva durare circa un anno e mezzo e doveva sistemare tutta l’area, consentendo di rimuovere le impalcature che attualmente circondano il palazzo, senza dimenticare la riqualificazione dell'area, così come tutti gli altri lavori che vengono svolti nella Pigna, nell’ambito del progetto ‘Pinqua’.

L'intervento era stato affidato alla società Impretech di Agrigento ma, purtroppo, da febbraio i lavori sono fermi ed è davvero un peccato visto l’investimento fatto, in una zona che tra l’altro vedere altri interventi nell’ambito del progetto Pinqua. Ora sembra che si sia arrivato il momento buono per fare in modo che un’altra impresa possa subentrare e far ripartire i lavori.

Una volta terminato l’intervento di ristrutturazione, oltre a garantire la sicurezza del passaggio sotto il palazzo, il Comune potrà decidere su come utilizzarlo per rivitalizzare il centro storico e migliorare la vivibilità dell'area.