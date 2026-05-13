Sanremo: Villa Peppina chiusa senza spiegazioni, i giovani lanciano una campagna per riaprire il campetto in città

Da almeno dieci giorni il campetto di Villa Peppina a Sanremo è chiuso e, secondo quanto denunciano i promotori dell’iniziativa, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte del Comune. A sollevare il caso sono il Villaggio Sociale Zaira, Unione Giovani di Sinistra – Imperia e il Collettivo Studentesco Papavero Rosso, che hanno diffuso un comunicato per chiedere la riapertura dello spazio pubblico.

“Non ci chiuderete fuori”, scrivono i giovani, denunciando il silenzio dell’amministrazione comunale e la mancanza di spiegazioni sulla chiusura di uno degli ultimi campetti gratuiti presenti in città. L’obiettivo è quello di trasformare Villa Peppina in “uno spazio sociale comunitario e autogestito”, aperto gratuitamente ai cittadini e curato collettivamente. Secondo i promotori, la città offre sempre meno spazi accessibili senza costi e il rischio è quello di lasciare i giovani senza luoghi di aggregazione. Per questo motivo il gruppo ha deciso di avviare una campagna di interventi dal basso. Il primo gesto concreto sarà l’installazione di nuove retine ai canestri, iniziativa definita dagli organizzatori “un gesto simbolico” ma anche un segnale della volontà di prendersi cura del campetto.

“Non abbassiamo la testa di fronte all’arroganza di chi chiude senza avvisare”, aggiungono gli attivisti, invitando chiunque voglia dare una mano a partecipare ai lavori o a sostenere economicamente il progetto. Per aderire all’iniziativa è possibile contattare il Villaggio Sociale Zaira tramite Instagram all’account @zaira_village oppure scrivere all’indirizzo mail villaggiosocialezaira@gmail.com.